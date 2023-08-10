Модель OnlyFans устроила откровенную фотосессию возле Виндзорского замка: ее поймали полицейские

На территории Виндзорского замка, который является одной из официальных резиденций короля Великобритании Чарльза ІІІ и его супруги Камиллы, произошел вопиющий инцидент – там модель соцсети для взрослых OnlyFans Изабель Берри устроила откровенную фотосессию. Блогерша фотографировалась возле 900-летнего исторического здания в бикини, демонстрируя свои пышные за счет пластики ягодицы и грудь.

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33-летняя модель, очевидно, решила привлечь к себе внимание такой выходкой. Однако помимо журналистов ею заинтересовались еще и полицейские. Об этом пишет Daily Mail.

Так, Берри в черном бра и стрингах от Pradа, а также солнцезащитных очках позировала на лужайке на фоне стены королевской резиденции. Интересно, что в этот момент на территории находились тысячи других туристов, которые пришли на экскурсию, но были ошеломлены фотосессией полуголой пышногрудой красавицы.

Берри также опустилась на колени на скамейке возле замка, показывая на камеру свою "бразильскую подтяжку ягодиц" (это процедура, которая подразумевает перемещение жировой ткани из живота, бедер и ляжек в ягодицы).

"Я не думаю, что члены королевской семьи будут очень довольны, но я никого не обижаю, это все просто для развлечения. Мои поклонники любят, когда я делаю что-то, что отличает меня, вот почему я лучшая", – прокомментировала позже свои снимки модель.

Кроме того, Берри заверила, что очень любит и уважает королевскую семью. Такие комментарии от девушки прозвучали, когда в разгар фотосессии к ней подошли полицейские. Они принесли модели одежду, после чего сделали выговор.

"Они устроили мне разнос. Сказали, что мне нельзя выходить на траву, и мне нужно было прикрыться, иначе они могут арестовать меня за непристойное выставление напоказ тела, потому что это были стринги. Они были очень серьезны в начале и сказали: "Не делай больше таких глупостей, потому что тебя могут арестовать". Но в конце они смеялись. Они сказали, что это неуместно, поэтому я оделась, чтобы меня не арестовали, и уехала", – поделилась блогерша.

Отметим, что Виндзорский замок ежегодно привлекает около 1,5 миллиона туристов. На момент откровенной фотосессии Изабель король и королева находились в графстве Норфолк на востоке Англии.

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