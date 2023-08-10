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Модель OnlyFans устроила откровенную фотосессию возле Виндзорского замка: ее поймали полицейские

Анна Кравчук
Шоу Oboz
2 минуты
693
Модель OnlyFans устроила откровенную фотосессию возле Виндзорского замка: ее поймали полицейские

На территории Виндзорского замка, который является одной из официальных резиденций короля Великобритании Чарльза ІІІ и его супруги Камиллы, произошел вопиющий инцидент – там модель соцсети для взрослых OnlyFans Изабель Берри устроила откровенную фотосессию. Блогерша фотографировалась возле 900-летнего исторического здания в бикини, демонстрируя свои пышные за счет пластики ягодицы и грудь.

Видео дня

33-летняя модель, очевидно, решила привлечь к себе внимание такой выходкой. Однако помимо журналистов ею заинтересовались еще и полицейские. Об этом пишет Daily Mail.

Так, Берри в черном бра и стрингах от Pradа, а также солнцезащитных очках позировала на лужайке на фоне стены королевской резиденции. Интересно, что в этот момент на территории находились тысячи других туристов, которые пришли на экскурсию, но были ошеломлены фотосессией полуголой пышногрудой красавицы.

Модель OnlyFans устроила откровенную фотосессию возле Виндзорского замка: ее поймали полицейские

Берри также опустилась на колени на скамейке возле замка, показывая на камеру свою "бразильскую подтяжку ягодиц" (это процедура, которая подразумевает перемещение жировой ткани из живота, бедер и ляжек в ягодицы).

"Я не думаю, что члены королевской семьи будут очень довольны, но я никого не обижаю, это все просто для развлечения. Мои поклонники любят, когда я делаю что-то, что отличает меня, вот почему я лучшая", – прокомментировала позже свои снимки модель.

Модель OnlyFans устроила откровенную фотосессию возле Виндзорского замка: ее поймали полицейские

Кроме того, Берри заверила, что очень любит и уважает королевскую семью. Такие комментарии от девушки прозвучали, когда в разгар фотосессии к ней подошли полицейские. Они принесли модели одежду, после чего сделали выговор.

"Они устроили мне разнос. Сказали, что мне нельзя выходить на траву, и мне нужно было прикрыться, иначе они могут арестовать меня за непристойное выставление напоказ тела, потому что это были стринги. Они были очень серьезны в начале и сказали: "Не делай больше таких глупостей, потому что тебя могут арестовать". Но в конце они смеялись. Они сказали, что это неуместно, поэтому я оделась, чтобы меня не арестовали, и уехала", – поделилась блогерша. 

Отметим, что Виндзорский замок ежегодно привлекает около 1,5 миллиона туристов. На момент откровенной фотосессии Изабель король и королева находились в графстве Норфолк на востоке Англии. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что зрители, наблюдавшие за коронацией Чарльза ІІІ при помощи онлайн-трансляции, заметили странного человека в длинном черном плаще с капюшоном и высокой тростью в руках. Таинственный гость мелькнул в дверном проеме коронационного зала Вестминстерского аббатства в тот момент, когда там маршировали гвардейцы. В сети выдвинули мистическую теорию, что это была смерть с косой.

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