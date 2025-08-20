'Мне так надо Паруса!': Melovin и Lama объединились в неожиданном дуэте. Видео

MÉLOVIN и Lama объединили свои мега-хиты в песне "Мені так треба Вітрила!". Что за мистика связала артистов и как одно дерево в Одессе стало точкой пересечения двух историй?

Некоторые встречи не случайны – это доказало личное знакомство одного из самых ярких и харизматичных артистов современной украинской сцены MÉLOVIN и Lama, легенды и роскоши украинской музыки. Артист долго вынашивал идею дуэта, и стоило только написать, как ответ пришел мгновенно. Первая встреча должна была быть короткой – обсуждение, музыкальные планы. Но вместо обычного разговора артисты осознали странное ощущение близости, будто они знали друг друга всегда.

"Я почувствовал, что должен написать Наталье, и в ответ увидел ее заинтересованность. А когда мы встретились – все было решено. Мы почувствовали друг друга на другом уровне, и сразу же поняли, как должны двигаться творчески. Во время той встречи я много раз удивлялся: как мы похожи. В Наталье было что-то очень знакомое, будто я смотрел на себя, а уже потом выяснилось, что и наши песни имеют связь", – вспомнил MÉLOVIN.

Так родилась песня "Мені так треба Вітрила! " – новая жизнь двух культовых хитов, соединивших поколения, стили, энергии.

Но самое интересное началось, когда артисты решили снимать клип. Оба в конкретные дни оказались в Одессе. Оба, с одной лишь разницей в 15 лет, писали свои хиты в живописном уголке у моря. Десятилетия между этими историями исчезли, будто их соединил невидимый узел.

"Мел пообещал показать место, где создавал "Паруса". И когда мы туда приехали, я просто замерла. Это было то самое дерево, возле которого я когда-то писала слова песни "Мені так треба". Это невозможно забыть. Мне показалось, что не прошло и дня с того момента. Я просто вчера сидела на этом месте и писала всем известные слова", – поделилась Lama.

Дерево в клипе стало больше, чем фоном – это символ встречи двух миров. Все в клипе об этом: невозможность разъединить то, что когда-то соединила судьба, и путь к гармонии, который проходят двое, чтобы понять – сила не в свободе, а в единстве.

А объединило артистов немало вещей, в частности, мистика, нотки которой тоже читаются в видеоработе – Lama верит в знаки и видит вещие сны, MÉLOVIN слушает интуицию, которая еще никогда его не подводила.

"Пожалуй, у каждого из нас есть свой дар, но настоящие чудеса случаются тогда, когда эти дары встречаются", – уверены артисты.