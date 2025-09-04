'Меня ничего не связывает с Россией'. Антон Лирник признался, за что чувствует вину перед Украиной, и вспомнил, как бежал за границу в 2022 году

Комик-предатель Антон Лирник, который долгое время работал, сидя на двух стульях одновременно, в Украине и России, впервые с начала полномасштабного вторжения дал интервью, но именно россиянам. В разговоре он прокомментировал внесение его в список "иностранных агентов" в РФ, рассказал о своем отношении к стране-агрессору, которую ранее выбирал для жизни, и о том, как бежал за границу в 2022 году.

Видео дня

Лирник выразил удивление по поводу решения российских властей назвать его "иноагентом". В то же время он шутит, что этот статус – скорее "укол" в сторону зрителей, чем серьезная угроза.

"Какой смысл? Меня ничего не связывает с Россией. Никакого имущества и родственников. У меня там ничего нет", – заявил он, пытаясь найти логику в этом решении.

По мнению артиста, этот шаг является попыткой запугать его аудиторию: "Это чтобы запугать людей. У меня сегодня спектакль в Риге. Чтобы те люди, которые живут в Риге, боялись: "Он же иноагент, вдруг как-то по нам прилетит. Поэтому наверняка мы не пойдем на концерт. Потому что мы боимся, что нам прилетит".

Лирник также рассуждал о том, что внесение в список "иноагентов" может быть частью систематического процесса: "Я думаю, что это именно укол в мою сторону, в сторону моих зрителей... Может, я ошибаюсь... Мне сложно понять логику, честно говоря. А может есть какие-то списки и они идут по этому списку планово, каждую пятницу".

Лирник о побеге из РФ

На вопрос журналиста о том, удалял ли он переписку и скриншоты перед выездом из России, комик ответил со специфическим юмором.

"У меня не было переписки с Навальным. Не было что удалять. Мы думали принципиально: мы украинцы, идет война, хотим уехать. И это нас настораживало, что могут просто не выпустить. Боялись даже банальных формальностей – что нас задержат на паспортном контроле, или проведут допрос, и мы не сможем выехать. Это не вопрос каких-то секретов или скандальных переписок – это вообще на четвертом плане", – заявил он.

Лирник о стыде перед украинцами

Лирник также объяснил, почему для него "красной точкой" жизни в РФ стал именно 2022 год, а не 2014-й. "Слушай, мы все были в каком-то информационном пузыре. Я помню, как с друзьями в Киеве это все обсуждали: Крым и Донбасс. И как будто мы не понимали всю серьезность происходящего", – рассказал он.Комик признался, что тогда большинство думало, что "острая фаза пройдет" и "договорятся".

Однако Лирник осознает свою ответственность. "Я не понял. Многие так не поняли, к сожалению. Это моя вина, которую я принимаю: что в 2014 году я, как украинец, не осознал, что нужно больше делать для того, чтобы вернуть Крым, вернуть Донбасс", – сказал он, добавив, что чувствует вину за то, что "надо было понять и громче об этом кричать".

Напомним, что скандальный артист родился в городе Кропивницкий Кировоградской области. Со временем он переехал в Киев, где сначала работал на радио и телевидении, а также писал сценарии для кино. Далее Лирник стал участником команды КВН "Аляска", где познакомился с Андреем Молочным, с которым в будущем создал проект "Дуэт имени Чехова". Со временем артисты засветились в Москве и стали резидентами Comedy Club. Однако с годами их дуэт распался.

В 2015-м Антон Лирник стал звездным жюри "Лиги смеха", но связи с Россией не разорвал. Он был продюсером на телеканале СТС, а позже участвовал в развлекательных проектах в РФ. Кстати, 24 февраля 2022 года шоумен находился в Москве. Он долго не задерживался в стране-агрессоре и выехал в Турцию.

Как сообщал OBOZ.UA, после полномасштабного вторжения Антон Лирник перебрался из России в Турцию. В марте 2022-го Лирник записывал видеообращение к российскому диктатору Путину. Он заявлял, что якобы украинская сторона предоставит зеленый коридор для жителей Волновахи. Из-за своих действий Лирник нарвался на волну критики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!