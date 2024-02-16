Мама погибшего Саши, которого в начале большой войны искала вся страна, вышла замуж и с благодарностью обратилась к украинцам

Анна Яхно – мама четырехлетнего Саши, история гибели которого в начале полномасштабного вторжения всколыхнула весь мир – поделилась с подписчиками радостной новостью о своей женитьбе. Женщина рассказала, что расписалась с любимым 5 января 2024 года. Долгое время она об этом никому не говорила и решила в первый раз раскрыть тайну в День всех влюбленных, 14 февраля.

А уже сегодня, 16 февраля, Анна обратилась к украинцам со словами благодарности. Женщина поделилась, что получила немало поздравлений и слов поддержки от соотечественников, что стало для нее самым большим подарком. Обращение украинка разместила на личной странице в Instagram, где за нее следит более 27,5 тысячи подписчиков.

Как рассказала Анна, она со своим теперь уже официальным мужем не устраивала роскошную свадьбу – этот день принадлежал только им двоим. Влюбленные расписались без свидетелей, традиций и других атрибутов. Для женщины, потерявшей ребенка, рождение семьи стало символом надежды.

"Пришло время строить новые планы и будущее вместе. День рождения нашей супружеской пары стал для меня символом надежды и доказательством того, что за самым темным периодом жизни обязательно приходит свет, он продолжается даже после самых страшных испытаний. Любому человеку жизненно необходимо чтобы его любили. Желаю, чтобы каждый из вас, как можно быстрее встретил того, кому он без страха и колебаний сможет доверить свое сердце. Того, кто будет с особой нежностью беречь это сердце. Того, кто поможет пережить все беды и подарит незабываемые моменты в этой жизни. Желаю встретить свою любовь!" – трогательно написала Анна, показав свое первое за долгое время улыбающееся фото.

Женщина была в трендовом костюме-тройке молочного оттенка. Очевидно, именно этот стильный комплект заменил ей традиционное свадебное платье.

Под постом Анны собрались сотни комментаторов, чтобы выразить новоиспеченной жене поздравления и пожелать не терять той надежды, о которой она говорит.

Анна же решила отблагодарить людей за их теплые слова. Она также призналась, что подписчики являются для нее одним из источников вдохновения и мотивации.

"Дорогие мои, сегодня я хочу остановить вас на минутку, чтобы выразить свою искреннюю благодарность каждому из вас. Вы не представляете, как я благодарна за ваши теплые слова, поздравления и пожелания по случаю моего бракосочетания. Ваша поддержка и любовь значат для меня гораздо больше, чем вы можете представить. Этот день был одним из самых счастливых в моей жизни, а ваши поздравления вернули меня в этот день. Каждое слово, каждый комплимент, каждое пожелание проникли в мое сердце и согрели его. Вы умеете вдохновлять меня и делать мою жизнь лучше. Также я хочу выразить свою благодарность за вашу верность и поддержку на протяжении всего времени, пока я делюсь своими мыслями и впечатлениями с вами. Вы – мое вдохновение и мотиваторы", – написала украинка.

Яхно трогательно подчеркнула, что неравнодушные сограждане в сети стали неотъемлемой частью ее жизни.

"Я ценю каждое слово, каждый комментарий, каждый лайк. Вы вдохновляете меня на дальнейшие достижения и делаете мою жизнь более яркой и наполненной новыми смыслами!" – резюмировала украинка.

Напомним, 10 марта 2022 года Саша, его бабушка и еще 6 человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а мальчика, который был в спасательном жилете, начали искать.

Ребенок оказался в холодном течении, его искали всей Украиной. К сожалению, маленького Сашу нашли уже мертвым. Эта новость стала трагедией для каждого украинца.

1 сентября 2022 года Анна Яхно трогательно обратилась к сыну. Она с болью констатировала, что сегодня многие украинские дети не сядут за парты в школах, ведь их убила Россия.

"Сашенька, Ты так мечтал пойти в школу. Ты навсегда наш самый умный, самый добрый и самый любимый мальчик. Ты был, ты есть и будешь нашим лучшим мальчиком, ты никогда не пойдешь в первый класс, но ты такой маленький четырехлетний мальчик, думаю, донес всему миру насколько ужасные, несправедливые и ненужные войны, какой ужас и боль они приносят. Опомнись, Мир! 1 сентября, Саша и по меньшей мере 380 детей больше никогда не пойдут в школу, они погибли на этой проклятой войне. Желаю каждому ребенку, который сегодня пошел в школу, безопасности и как можно быстрее мирного неба!" – написала женщина.

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская выступила на японском телевидении, где вспомнила о 4-летней "солнечной" девочке Лизе, погибшей в результате обстрела Винницы российскими ракетами 14 июля. Рассказывая о ребенке, первая леди с дрожью в голосе призналась, что ей трудно сдерживать слезы.

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