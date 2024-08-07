Лариса Созаева тронула редким видео с покойным сыном от Виктора Павлика, где он радуется осуществлению мечты

Украинская танцовщица и блогер Лариса Созаева поделилась с аудиторией редким моментом с покойным сыном от украинского певца Виктора Павлика, Павлом, жизнь которого оборвалась из-за рака позвоночника в возрасте 21 года 7 августа 2020-го. На опубликованном видео парень счастливо прогуливается в солнцезащитных очках по плацу военной академии, где проходил обучение.

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Трогательные кадры 51-летняя женщина обнародовала в своем Instagram. Она рассказала OBOZ.UA, что возможность надеть стильный аксессуар в учебном заведении была давней мечтой сына.

В честь 4-ой годовщины смерти Павла, Лариса Созаева поделилась светлым воспоминанием о единственном ребенке. Женщина разместила уникальные кадры, на которых парень запечатлел исполнение одного из небольших желаний.

"Всю жизнь мечтал пройтись этим плацом в очках. Теперь я собой горжусь", – отметил Павел.

По мнению Ларисы Созаевой, ее сын был настолько счастлив от прогулки по территории военного учебного заведения в аксессуаре, ведь смог нарушить существующий дресс-код: "Предполагаю, что в академии строгие правила, а хочется в какой-то мере ослабления".

Ранее в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA Лариса Созаева рассказала, как ей удалось пережить большое количество трагических событий и остаться такой же несокрушимой. На долю женщины выпали сложные отношения с "советскими" родителями, предательство бывшего мужа и потеря единственного любимого сына Павла, ставшего самым тяжелым вызовом. Бывшая танцовщица поделилась личными секретами, которые помогли не упасть духом.

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