Культовые 'Танцы со звездами' возвращаются после четырех лет перерыва: инсайдеры назвали вероятных участников

Телепроект "Танцы со звездами" готовится к возвращению на экраны после четырехлетнего перерыва. На сайте 1+1 сообщили, что шоу выйдет в формате предновогоднего спецвыпуска и будет иметь благотворительную цель – поддержку Superhumans Center. Новый слоган проекта – "Движение к жизни".

По информации канала, в "Танцы со звездами" планируют привлечь новых участников. Официальный состав организаторы пока не раскрывают, однако в кулуарах уже несколько недель обсуждают возможные имена.

Как сообщают инсайдеры в "Музвар", креативный продюсер шоу – Владимир Завадюк – предложил выступить таким звездам:

Артем Пивоваров,

Jerry Heil,

KOLA,

Даша Квиткова,

Анна Буткевич,

Никита Добрынин,

Иванка Онуфрийчук.

Известно, что проект сотрудничает с Superhumans Center, чтобы собрать средства на прицельную эвакуацию – современную систему транспортировки военных с тяжелыми ранениями. Именно эта технология позволяет сократить время от ранения до операционной до 15–17 часов, что часто решает судьбу конечности или даже жизни.

Как сообщают в 1+1, содержание двух эвакуационных автомобилей стоит около 10 млн грн в год, а одна эвакуация – от 30 до 45 тысяч гривен. Центр не имеет государственного финансирования, работает за счет доноров и обеспечивает помощь бесплатно, поэтому создатели шоу призвали украинцев участвовать в сборе.

"Проект вернется, чтобы вдохновить украинцев на движение к жизни и показать, что вместе мы строим страну сверхлюдей, которые несмотря на все продолжают жить, любить и творить", – комментировал Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса 1+1 media.

Напомним, "Танцы со звездами" – украинская адаптация международного формата Strictly Come Dancing. Проект дебютировал в 2006 году с ведущими Тиной Кароль и Юрием Горбуновым и стал одним из самых рейтинговых шоу страны.

Формат предусматривает, что известные украинцы – артисты, телеведущие, спортсмены и деятели культуры – танцуют в парах с профессиональными хореографами и еженедельно демонстрируют новые номера бальных, стрит и латиноамериканских танцев.

