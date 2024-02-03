'Какое шикарное тело! Хочу такое же в 50 лет!' Руслана поразила 'дикими танцами' на Нацотборе-2024

Украинская певица Руслана, одержавшая победу на Евровидении-2004, стала гостем нынешнего Нацотбора на песенный конкурс. Артистка исполнила песню "Дикие танцы", которая и помогла ей занять первое место 20 лет назад.

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Кроме зажигательного номера, зрителей удивил вид 50-летней исполнительницы. В соцсетях ее назвали украинской Мадонной и Дженнифер Лопес.

Еврофаны были удивлены ярким выступлением и фигурой Русланы. Некоторые написали, что за два десятилетия победительница Евровидения-2004 совсем не изменилась.

"Если Руслана снова влезла в свой концертный костюм 2004 года, то я хочу быть как она, когда вырасту".

"Руслана то наша JLo".

"Руслане 50, а как она скачет. Икона!!"

"Мадонна Украины".

Украинцы даже сомневались в актуальности номера, думая, ли это не запись 20-летней давности. В 2004 году Руслана зажгла сцену песенного конкурса в Стамбуле, Турция. Ее до сих пор называют легендой и европейской Шакирой, а "Дикие танцы" напевают фанаты Евровидения.

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