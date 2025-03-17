Jerry Heil разошлась с парнем, с которым встречалась больше года, и неохотно прокомментировала изменения в личной жизни

Украинская певица Яна Шамаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, неохотно призналась, что в ее личной жизни произошли кардинальные перемены. По словам артистки, она поставила точку в романе с бойфрендом, с которым встречалась больше года.

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Об этом 29-летняя звезда рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Исполнительница решила не рассекречивать никакие детали разрыва.

Журналистка поинтересовалась, как часто Jerry Heil удается проводить время с парнем, в ответ на что артистка призналась, что они больше не видятся. Когда ведущая уточнила: "То есть отношений у вас сейчас нет?", звезда коротко сказала: "Нет".

Напомним, что впервые о своем романе исполнительница рассказала в декабре 2023-го. Тогда она поделилась совместным фото с бойфрендом, которое подписало: "Год. Я люблю тебя!" Jerry Heil не раскрыла никаких деталей о личности избранника, лишь указала, что он не связан с творческой деятельностью.

"Я не то, что держу интригу. Я думаю, придет время и я все расскажу. Могу лишь сказать, что он не творческий, слава Богу", – писала звезда.

Почитатели певицы также предполагали, что сердце Jerry Heil мог завоевать иностранец. Дело в том, что когда в знаменитости спросили, является ли ее избранник гражданином Украины, она с улыбкой ответила: "Не скажу".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Марина Круть разошлась с бойфрендом и объяснила, почему не могла смириться с его бегством за границу.

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