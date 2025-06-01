Имели сложные отношения: умер отец Рианны, который долгое время боролся с наркотической зависимостью

В возрасте 70 лет умер Рональд Фенти – отец всемирно известной певицы Рианны. Известно, что мужчина ушел из жизни в Лос-Анджелесе в субботу утром после непродолжительной болезни. Официальная причина смерти пока не разглашается.

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По данным Daily Mail, близкие родственники Фенти собрались в Калифорнии, чтобы попрощаться с ним. В среду в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе прибыл брат Рианны – Раджад Фенти. На снимках, обнародованных Page Six (можно посмотреть по ссылке), видно, как он входит в заведение, вероятно, навещать отца. Сообщается, что Рианна также была в автомобиле, но на фото ее не видно. Представители звезды пока не дали официальных комментариев относительно потери, и сама Рианна публично не высказалась.

Печальное известие появилось на фоне беременности артистки: недавно она подтвердила, что ждет третьего ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. Несколько дней назад Рианна продемонстрировала беременный животик на красной дорожке Met Gala.

Рианна и ее отец имели непростую историю отношений. Они были отмечены длительными периодами отчуждения, примирений и новых конфликтов. Рональд Фенти на протяжении многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Именно это, по словам самой певицы, в значительной степени разрушило ее детство.

В многочисленных интервью Рианна признавалась, что видела, как отец избивал ее мать Монику Брейтвейт, а однажды даже сломал ей нос. В 2011 году она назвала отношения с ним "действительно странными" в интервью Vogue, а в разговоре с Опрой Уинфри в 2012 году рассказала, что ей пришлось научиться различать, кем ее отец был для нее и кем он был как мужчина в семье.

"Он научил меня всему, и как бы ужасно он ни вел себя с моей мамой, это не шло ни в какое сравнение с тем, каким замечательным он был отцом. И мне пришлось смириться с этим, и я смогла заполнить этот пробел с ним", – говорила певица тогда.

Но даже после этих слов перемирие было временным. В 2019 году Рианна подала в суд на отца из-за его попытки использовать ее брендовое имя Fenty для продвижения собственной компании Fenty Entertainment. В иске говорилось, что Рональд вместе с бизнес-партнером выдавал себя за ее официального представителя, без ее разрешения договариваясь о выступлениях и контрактах. В 2021 году Рианна отозвала иск, и стороны достигли мирового соглашения.

Рональд неоднократно проявлял публичную заинтересованность в жизни своей дочери. В 2022 году он рассказывал, что "в восторге" от новости о беременности Рианны и радовался будущему статусу дедушки. Он также вспоминал, что артистка дважды привозила своего первенца, мальчика по имени РЗА (RZA), на Барбадос, и восхищался тем, насколько серьезно она относится к материнству.

Несмотря на конфликты, в определенные моменты Рианна пыталась помочь отцу. В 2013 году она оплатила ему лечение в элитном реабилитационном центре в Малибу, стоимостью 58 000 долларов, чтобы уберечь его от тюрьмы. А в начале пандемии COVID-19, когда Рональд заболел коронавирусом, певица прислала ему аппарат ИВЛ и ежедневно держала связь с ним, находясь в США.

У Рональда Фенти осталось шестеро детей от разных отношений – трое от брака с Моникой Брейтвейт (Рианна, Раджад и Рорри) и еще трое – Канди, Саманта и Джейми – от других женщин. Он проживал на Барбадосе, где и родилась Рианна, но последние годы часто бывал в США.

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