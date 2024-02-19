Любимый умер от СПИДа, а он хотел жениться на кошке. 7 интересных фактов о легенде мира моды Карла Лагерфельда

"Император модной индустрии", "человек-оркестр", "большой интерпретатор", "живое воплощение страсти"... Как только не называли в СМИ немецкого кутюрье Карла Лагерфельда, который перевернул мир моды, вдохновляясь людьми, литературой, архитектурой, поп-культурой и... своей кошкой Шупетт. Он посвятил работе 65 лет: творил без устали днем и ночью, ведь имел что "сказать" своими коллекциями.

Во вторник, 19 февраля 2019 года весь мир всколыхнула новость о внезапной смерти дизайнера. В 85 жизнь Карла оборвалась вследствие рака поджелудочной железы. Мы в материале OBOZ.UA решили вспомнить интересные факты, которые откроют для вас новые грани его личности.

1. Не планировал быть дизайнером

Карл родился в Гамбурге, в состоятельной семье, и всего-навсего в 4 года заявил родителям, что будет самостоятельно подбирать одежду для своих образов. В 14 он переехал в Париж, где получил образование в школе при Синдикате высокой моды. Затем парень, видимо, для выражения своего неисчерпаемого творчества, некоторое время работал иллюстратором. Однако в 21-летнем возрасте его жизнь круто изменилась. Он на Международной премии Woolmark продемонстрировал свой эскиз пальто, и завоевал первое место. Это положило начало его великому будущему.

2. Внес интересные нотки в стили модных брендов

Карл сотрудничал с такими модными гигантами как Fendi, Chloé, Jean Patou, H&M, Hogan и Macy's, а также длительное время являлся главным дизайнером и креативным директором фэшн-дома Chanel. Его идеи довольно часто осовременивали несколько устаревшие концепции брендов.

Так, для модного Дома Chloé кутюрье выпустил ряд коллекций, характерные черты которых – любовь к исторической цитате, спонтанность и живость. А для Chanel он переосмыслил классические модели: добавил новый крой, необычные детали, дерзость и сексуальность. Параллельно с этим мужчина создал собственный бренд, Karl Lagerfeld, куда вложил свою любовь к черному цвету и избытку аксессуаров. К слову, после смерти Карла владельцем его бренда стали G-III Apparel Group, которые ранее выкупили акции DKNY, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Sonia Rykiel и Vilebrequin.

3. Создавал самые зрелищные показы в истории моды

Лагерфельд никогда не жалел средств на яркое, незабываемое представление своих коллекций. В 2018 году он декорировал подиум 35-метровым механическим ракетным кораблем. А в 2014-м шокировал гостей модного показа имитацией супермаркета, где было выставлено более 500 продуктов с логотипом Chanel (ковры, конфеты, бензопилы, кетчуп и т.д.). Еще стоит вспомнить показ 2010 года: маэстро импортировал из Швеции огромную кучу снега и льда, чтобы создать айсберг весом 265 тонн.

Как вы уже поняли, кинематографическое видение Карла превратило французский подиум в живое искусство.

4. Любил провокационные шоу

Карл неоднократно устраивал на подиуме показы, что попадали в громкие скандалы. Так, в 1993 году он для демонстрации коллекции Fendi позвал стриптизерш и порноактрису Моану Поцци. Увидев это, главная редактор американского Vogue Анна Винтур (несмотря на свойственную ей сдержанность) покинула шоу до его завершения.

Вспомним еще один случай. В 1994 году, на парижском показе мод Chanel, манекенщица Клаудия Шиффер вышла на подиум в платье, верх которого расписан строчками из Корана. Дизайн, конечно, придумал Лагерфельд. Это разозлило мусульман: те в СМИ назвали корсет "satanic breasts" (с англ. – "сатанинские груди") и призвали бойкотировать Chanel. Итак, дому моды пришлось сжечь скандальный наряд, а также извиниться за недоразумения.

5. Фирменный стиль одежды Карла – следствие комплексов

Солнцезащитные очки, беспалые перчатки, черный костюм, белая рубашка и длинные белокурые волосы – это основные "фишки" стиля Лагерфельда. И далеко не все из них были "чисто ради красоты".

Мужчина некоторое время комплексовал из-за своего веса. Чтобы носить любимые костюмы от дизайнера Эди Слимана, похудел на 40+ килограммов. Перчатки Карл носил из-за детской травмы: когда-то его мама часто говорила, что у него "ужасные руки". А как насчет волос? Дизайнеру не нравились пушистые и вьющиеся от природы пряди, поэтому он зачесывал их назад.

Очки – тоже не просто аксессуар. В них мужчина в течение 51 года появлялся на fashion-мероприятиях (в помещении и на улице; днем и ночью). Почему? Для защиты глаз... В юности Карл отдыхал в клубе с подругой. На нем были очки с линзами для близоруких. Далее подошел парень красавицы, и ударил дизайнера стаканом в лицо. "Тогда я понял, что мои глаза – самое ценное, что у меня есть. Поэтому и не выхожу из дома без них", – признался Лагерфельд в одном из интервью.

6. За всю жизнь смог полюбить только раз

Единственной настоящей любовью Лагерфельда был французский денди, представитель джет-сета и любовник Ива Сен-Лорана – Жак де Башер. Пара была вместе с 1971 по 1989 год, пока жизнь 38-летнего Жака не оборвалась из-за СПИДа. С тех пор Карл жил в своем роскошном имении сам. Не имел ни интрижек, ни серьезных отношений. Он пообещал своему партнеру, лежавшем на смертном одре, сохранять верность, и сдержал слово!

7. Кошка стала его наследницей

В 2011 году Карл Лагерфельд приобрел у французской модели Батиста Джиабикони бирманскую кошку, и назвал ее Шупетт. Это животное стало не просто домашней любимицей дизайнера, но и коммерческим символом (ее изображения использовали для декорирования брелоков, чехлов, сумок и т.п.). Карл постоянно брал ее для путешествий в частных самолетах, давал еду исключительно в фарфоровой посуде и даже нанимал для нее личных горничных. "Никогда не думал, что настолько влюблюсь в кошку. Жаль, пока что нет браков между животными и людьми", – без иронии сказал дизайнер изданию Vanity Fair.

Карл заблаговременно позаботился о том, чтобы Шупетт после его смерти ни в чем себе не отказывала. Мужчина завещал ей 200 миллионов долларов. Однако кошка до сих пор не получила их, поскольку юристы ведут работу над сетью активов и долгов Карла. Сейчас о пушистой красавице заботится бывшая экономка дизайнера – Франсуаза Какот. Она же параллельно ведет Instagram-страницу кошки, на которую подписалось более 250 тысяч пользователей.

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