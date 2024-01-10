'Хорошо молится' и любит позировать: что известно о 19-летней жене Садио Мане и почему звезда сборной Сенегала скрывал ее от публики

31-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане, когда-то игравший в "Ливерпуле", женился на 19-летней Аише Тамбе. Об отношениях пары знали только самые близкие друзья и коллеги спортсмена, а церемония прошла без анонса 7 января.

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Фанаты звезды футбола узнали о свадьбе постфактум, когда в сети появились фото. Как пишет DailyMail, на частной церемонии в Сенегале были родственники, друзья и коллеги влюбленных.

Местные СМИ объяснили, что "Аиша была предназначена для 31-летнего футболиста с подросткового возраста". Если точнее, футболист влюбился три года назад, но не признался ей в чувствах сразу.

Вместо этого он рассказал о намерениях жениться дяде, а тот уже устроил знакомство и сватовство. Возраст согласия в Сенегале – 16 лет.

По словам футболиста, фанаты и коллеги часто спрашивали, почему он не женился до 31 года. На это спортсмен отвечал, что хочет жену, которая "хорошо молится и уважает Бога". Садио Мане также уверял, что его жену не увидят в социальных сетях.

Так и произошло. Аишу невозможно найти в сети, о ее жизни и обучении известно только со слов близких, а сам новоиспеченный муж лишь сухо поделился общими свадебными фото в Twitter.

Однако, что примечательно, избранница футболиста вела себя довольно уверенно перед камерой. Она достойно держала себя, не пряталась от объектива и позировала, заигрывая с любимым.

В Instagram Садио Мане фотографиями с женой не поделился. Большинство из его 16 миллионов подписчиков до сих пор не догадываются, что сердце футболиста уже занято.

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