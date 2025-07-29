Харьковская группа 'Пошлая Молли', которая поддерживала Украину, выступила с российскими Z-патриотами: названа циничная причина

Русскоязычная группа из Харькова"Пошлая Молли", которая после начала полномасштабной войны организовывала концерты в поддержку Украины, "переобулась" и вышла на одну на сцену с артистами из РФ, которые откровенно поддерживают политику страны-агрессора. На музыкальном шоу коллектива в столице Молдовы – Кишиневе появились Екатерина Кищук, Молодой Платон, Лиза Анохина и Руслан Тушенцов, более известный как СМН.

Видео дня

Как отмечают пропагандистские медиа, свою позицию украинские исполнители изменили из-за проблемы с продажей билетов. Долгое время слушатели не раскупали места на концерт коллектива, поэтому, чтобы хоть как-то заполнить площадку, артисты цинично пригласили россиян.

Однако, похоже, даже такой поступок не помог "Пошлой Молли" собрать полный зал слушателей. По данным росмедиа, арена в Кишиневе была заполнена лишь на 50%, а VIP-места остались почти свободными.

Просматривая кадры с концерта можно заметить, что музыканты из Харькова наслаждались компанией россиян и совсем не вспоминали об их отношении к кровавой политике Кремля. Лидер группы Кирилл "Бледный" Тимошенко обнимался и радостно прыгал на сцене с Тушенцовым, который на своих выступлениях скандирует "Россия", а также Анохиной и Молодым Платоном, которые живут в Москве и не избегают возможности дать концерты в стране-агрессоре.

Напомним, что после начала большой войны участники группы "Пошлая Молли" покинули территорию РФ и заявили, что отменяют там все концерты. Уже в марте артисты вместе с несколькими другими коллегами по сцене организовали выступление в поддержку Украины, средства с которого перечислили на помощь беженцам.

В 2023 году солист коллектива Кирилл Бледный попал в громкий скандал. Он с бранью выдал, что полякам стоит "выучить нормальный язык", то есть русский. На этом исполнитель не остановился и заявил, что Польше нужно "вступить в Российскую Империю, как раньше". Впоследствии артист решил оправдать свои слова, мол, просто пошутил и никого не хотел обидеть. Однако извинения оказались напрасными, ведь его концерты в Польше были отменены.

Позже лидер "Пошлой Молли" получил более серьезное наказание из-за возмутительного заявления. Ему на 10 лет запретили въезд в страны Евросоюза.

"На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и поехали в Вену (Австрия), чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси (Грузия). Когда вся эта ситуация улеглась немножко, когда мне перестали поляки наваливать в личные сообщения, я понял, что уже ничего страшного не будет. Я поехал в Вильнюс (Литва) писать альбом, и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет", – рассказал артист.

Кстати, длительное время после 24 февраля 2022 года группа "Пошлая Молли" не выпускала никаких треков, однако в 2023-м пополнила свой репертуар. Иронично, что артисты решили не создавать украиноязычную композицию, а "порадовали" фанатов песней, которая получила название "Адская колыбельная". Стоит отметить, что музыканты продолжают публиковать свои доработки на российских площадках, зарабатывая кровавые рубли.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мильковский бросился в объятия "хорошего русского" на концерте в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!