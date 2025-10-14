'Формат не имеет аналогов в мире': Евгений Янович и Александр Хоменко запускают проект 'Протагонисты'

Съемка первого совместного проекта друзей-творцов со звездными секретными гостями состоится 22 октября. Стартовала продажа билетов для зрителей!

Культурный батл о главных героях нашей истории. Так коротко описали свой новый проект "Протагонисты" ведущий, актер и инфлюенсер Евгений Янович и режиссер-текстовик, основатель МУР Александр Хоменко. Двое друзей решили объединить креатив и профессионализм, чтобы создать вместе новый продукт для украинского YouTube. Это будет интеллектуально-развлекательное, историко-ироническое шоу, где юмор встретится с фактами, а аргументы с эмоциями.

"Это оригинальный формат, который был разработан мной и Сашей, и который не имеет никаких аналогов в мире. Если шоу "20:23" и стоило закрывать, то именно ради такого! Деталей проекта создатели пока не раскрывают. С улыбкой говорят лишь о том, что решили, наконец, не скрывать свое желание доказывать друг другу, кто умнее и интереснее. Поэтому и запускают первый совместный проект. Кстати, съемка шоу будет проходить со зрителями уже 22 октября. И все, кто придут, первыми узнают, кто же станет секретными звездными гостями премьерных выпусков", – комментирует Женя Янович.

"У нас есть много легкого, комедийного контента. Появляется все больше образовательного, серьезного, но мы предлагаем что-то посередине, еще и построенного на извечной украинской традиции – сра...перечанні! – говорит Саша Хоменко. – На самом деле, очень много усилий приложено, чтобы это было между всех возможных жанров. Здесь вам – и монолог с актерской подачей будет, и презентация с архивными фото, и выезды в 5 утра, в стиле бравых корреспондентов региональных новостей ... И это я вам только часть раундов перечислил. А все для того, чтобы ты, дорогой читатель, нашел себе новую влюбленность. Только искать мы для тебя ее будем... Среди нашей истории".

Не пропустите первую съемку уникального YouTube-формата от Евгения Яновича и Александра Хоменко!

22 октября, Киев, Украина. Билеты по ссылке: concert.ua.