'Этого не было в сценарии': блогер рассекретил, что Ефросинина написала ему после провокационной шутки в финале Нацотбора

Украинский блогер и ведущий Нового канала Андрей Черепущак, более известный как "Галицкая Дева", поделился подробностями того, как его спонтанная шутка о Маше Ефросининой во время финала Нацотбора на Евровидение 2025 стала темой обсуждений. Во время прямого эфира Черепущак обратился к телеведущей необычными словами: "Марийка, моя золотуся, моя писюся. Добрый вечер, моя пикантная куница".

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Эта шутка вызвала волну внимания, но, как выяснилось, сама Ефросинина восприняла ее с юмором. В интервью "Коротко про" блогер рассказал, что этот момент не был частью заранее подготовленного сценария. По его словам, хотя шутка и была неожиданной, она не имела целью кого-то оскорбить или вызвать скандал.

"Этого не было в сценарии! Это я вошел в кураж, как говорится, и сама по себе вылетела такая шутка. Но она была исключительно в положительном русле. От "Суспільного" мне претензий не поступало. Не знаю, был ли какой-то разбор полетов у них, но до меня не доходило", – признался Черепущак.

Несмотря на некоторую провокационность фразы, Маша Ефросинина не возмутилась и отнеслась к этому с пониманием. Блогер добавил, что самой телеведущей шутка пришлась по душе, и она даже отреагировала на нее в шутку.

"Мария Ефросинина точно не обиделась на шутку, потому что дружит и с юмором, и со мной. Она все правильно поняла и к утру следующего дня даже написала в шутку: "Ку-ку! Твоя писюся". Вообще Маша – моя любимая ведущая, я ее обожаю", – добавил он.

Дружеские отношения между Черепущаком и Ефросининой, как выяснилось, уже давно выходят за пределы профессиональной сферы. Блогер поделился, что он и телеведущая общаются не только на экране и социальных сетях, но и в личных встречах.

"Общаемся с ней вне соцсетей и телевидения, можем встретиться на кофе. А еще она мне очень помогает ментально. Когда у меня есть проблемы или переживания и нужен совет, то могу ей написать, и она точно искренне ответит. Такое было неоднократно. Я за это ей очень благодарен", – отметил ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер раскрыл, какой гонорар получили жюри и ведущие Нацотбора на Евровидение 2025. Всю сумму гонорара должны были разделить поровну между членами команды.

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