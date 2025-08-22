'Театральная постановка'. Бывший друг скандальной Снежаны Егоровой назвал имя артиста, из-за которого та подалась в пропагандистки

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) прокомментировал заявления телеведущей Снежаны Егоровой, которая после 2014 года неоднократно высказывала пророссийские взгляды и участвовала в пропагандистских кампаниях в пользу Кремля. Музыкант поставил под сомнение искренность заявлений телеведущей и предположил, что ее шокирующее поведение может основываться на личных обстоятельствах.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ. Олег Михайлюта в свое время имел дружеские отношения с семьей Снежаны Егоровой.

"Мы какое-то время очень хорошо дружили и много общались, – вспоминает Фагот. – Тогда она была замужем за режиссером Семеном Горовым. Я частенько к ним на чаек домой заходил. Тогда она казалась вполне здравомыслящей". По его словам, нынешнее поведение Егоровой может быть реакцией на личные обстоятельства: "Ее второй муж, Антин Мухарский, с которым тоже развелась, жестко ушел в национализм. А Снежана в своем стиле просто в рожу Антину делает прямо противоположное. И чем кринжовее это выглядит, тем, наверное, ей кажется, эффективнее".

"Искренна ли она в этих заявлениях? Зная ее, можно сказать так: хорошие актеры иногда настолько искусно заигрываются, что трудно понять, где правда, а где игра. Мое впечатление: это театральная постановка, – добавил Михайлюта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык.

Напомним, в январе 2022 года Егорова публично поддержала президента РФ Путина, назвав его выступления "таблеткой от безумия" и призвав украинцев смотреть пропагандистские видео с ним. Она также заявила, что Украину "убила болезнь с названием независимость". Также она оскорбляла украинских военных, называя их "рагулями" и "селюками". По состоянию на 2025 год Снежана Егорова проживает в Турции и продолжает распространять пророссийские нарративы, находясь под санкциями Украины с 2022 года.

Полное интервью с Олегом Михайлютой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 24 августа.

