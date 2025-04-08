Елена Кравец, ушедшая из 'Квартала 95', впервые за три года вернется на сцену: что известно

Украинская юмористка и телеведущая Елена Кравец возвращается к сцене после продолжительной паузы. Впервые через три года звезда "Квартала 95" предстанет перед зрителями в новом амплуа – с сольным спектаклем.

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Ее выступление называется "Можно я просто посижу?". Как она сообщила в Instagram, премьера запланирована на 28 апреля и состоится в культовом Театре имени Ивана Франко, куда почти невозможно приобрести билеты на популярные представления "Конотопская ведьма", "Калигула", "Кайдашева семья" и т.д. Начало моноспектакля Кравец запланировано на 18:00.

Идея проекта, по словам юмористки, вызревала в ней годами. Впервые она записала ее в телефоне несколько лет назад, а толчок к реализации появился только осенью 2024-го после разговора с психотерапевтом Анной Лелик в кафе на Подоле. Именно она стала автором всех историй, легших в основу спектакля. "Мы поверили друг в друга", – отметила Елена.

Режиссером спектакля стала известная украинская постановщица Елена Коляденко. Как отмечено на сайте Concert.ua, по сюжету Кравец исполнит сразу пять ролей, воплощающих эмоции, ситуации и размышления, основанные на реальных событиях. Это не просто спектакль, а своеобразная исповедь, объединяющая в себе терапевтический опыт и актерское мастерство.

После ухода из "Квартала 95" в 2022 году Елена Кравец сосредоточилась на собственном подкасте, созданном вместе с дочерью Марией. В нем она исследовала разные жизненные темы вместе с приглашенными гостями. Однако возвращение на сцену стало настоящим сюрпризом.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер столичного Театра имени Ивана Франко Лесь Заднепровский объяснил причины потрясающего успеха спектакля "Конотопская ведьма", билеты на который исчезают через минуты после появления в продаже.

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