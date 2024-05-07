Эдди Редмейн и Сэм Смит пришли на Met Gala 2024 в андрогенных образах, но имели совершенный вид со своими любимыми. Фото

Известный британский актер Эдди Редмейн и популярный певец Сэм Смит поразили публику андрогенными образами на Met Gala 2024. Так, обладатель премий "Оскар" и "Тони" пришел на самый главный модный бал года со своей женой Ханной Бегшей в платьях в черно-белых цветах. А лауреат "Грэмми" вместе со своим бойфрендом Кристианом Коуэном надели одинаковые костюмы с металлическими шипами-розами.

Знаменитости выделялись из толпы, когда прибыли в Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке в понедельник. Обе пары соединили в своих внешних видах мужские и женские признаки (андрогинность), пишет Daily Mail.

Эдди был в черном пиджаке с белой юбкой с прозрачными вырезанными вставками и волнистым рисунком из чернильных пятен. В качестве обуви актер избрал чёрные туфли.

Ханна дополнила своего мужа платьем без бретелей с таким же узором и корсетным лифом, подчеркивая свою крошечную талию.

Сэм Смит и Кристиан Коуэн известны своей вирусной одеждой и не боятся расширять границы, когда речь идет о моде. Но в этот раз, в противоположность их привычным авангардным образам с удивительными формами, они выбрали более смягченный образ: простой черный блейзер и брюки в тон. К образу были добавлены белая рубашка с воротником и голубой атласный галстук, а также андрогенный элемент в виде прозрачной юбки. В то время как модельер Кристиан надел такой же наряд, но белого цвета с коричневым шелковым галстуком.

Пара дополнила свой изысканный образ металлическими розами, пристегнутыми к своим пиджакам. У Сэм было серебро, а у Кристиана – золото.

Позже они объяснили, что их наряды были вдохновлены 1940-ми годами, а розы были ссылкой на подарок, который Кристиан сделал Сэм в начале их отношений.

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