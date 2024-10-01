Джимми Картеру – 100 лет: когда его в последний раз видели на людях и какие жизненные трудности выпадали на судьбу 39-го президента США

В первый день октября американский бывший политик и 39-й президент США Джимми Картер празднует юбилей. Политическому деятелю исполнилось 100 лет, что делает его первым американским президентом, достигшим такого возраста.

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Об этом сообщает CNN. Кроме того, ему также принадлежит рекорд длительного пребывания в статусе экс-президента США. В 2017 году именинник стал первым главой Соединенных Штатов Америки, дожившим до 40-й годовщины его инаугурации.

Картер возглавил президентский пост в 1977 году, когда ему было 53. Срок политика ассоциируется с улучшением системы социальной защиты США. За свои достижения Джимми получил множество наград, в том числе золотой граммофон "Грэмми" и Нобелевскую премию мира. Его президентство, несомненно, было самым длинным, праведным и продуктивным в истории, хотя почетного упоминания заслуживают и усилия Джона Квинси Адамса, направленные на борьбу с рабством в Конгрессе.

Картер – самый старший среди детей в семье. У него было трое младших братьев и сестер, умерших от рака поджелудочной железы. Прошло девять лет, как он объявил, что у него диагностировали рак мозга и, возможно, ему осталось жить недолго. В 2015 году бывший губернатор перенес операцию на печени по удалению небольшого образования. Врачи уверяли, что у экс-политика высокий шанс на выздоровление, однако вскоре Джимми заявил – рак спровоцировал возникновение метастаз.

Впоследствии Картер сообщил, что в его мозге и печени обнаружили меланому, он начал лечение иммунотерапевтическим препаратом и собирался начать лучевую терапию. Вскоре президент поделился хорошей новостью – обследование больше не показывает рака.

В 2019 году Картер неудачно упал в своем доме и сломал бедро. В тот же день ему срочно была сделана операция. Над левой бровью политического деятеля врачам пришлось наложить 14 швов. В ноябре того же года Джимми попал в университетскую больницу Эмори в Атланте. Он должен был пройти процедуры по снятию внутричерепного давления, вызванного падениями.

Осенью 2023 года умерла жена Картера 96-летняя Розалин Смит. Пара сыграла свадьбу еще в 1946 году и имела четырех детей. Ужасная новость о смерти любимой всколыхнула Джимми, он отказался от лечения и решил провести свои последние годы в кругу семьи. После того, как президент отказался от публичных мероприятий, он появился только на похоронах супруги. Его слабый вид обеспокоил присутствующих в церкви и смотревших церемонию по телевизору.

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