Дружба с Роговцевой, жизнь в доме на колесах в Киеве и переезд в село. Куда исчез самый маленький "долгоносик" Василий Бендас

Актера и телеведущего Василия Бендаса ни с кем не перепутаешь благодаря его нестандартной внешности. После славы "Долгоносиков", работы на телевидении и ролей в кино он сознательно променял столичную жизнь на родное село в Ивано-Франковской области.

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В этом году артисту исполнилось 50 лет. В интервью OBOZ.UA он откровенно рассказал, как живет и чем зарабатывает сейчас, кого из известных гостей принимает в своем доме, а также признался, почему на пике карьеры был вынужден уехать из Киева.

"В 2014 году у меня умер отец, и мама осталась одна. У нее уже тогда были проблемы со зрением, поэтому я не мог ее бросить. Деревня есть деревня: хозяйство, огород, куры – все требует ухода. Поэтому решил уехать из Киева. Когда появляется какая-то работа, приезжаю, отработаю и снова возвращаюсь. Маме уже будет 86 лет, но она у меня молодец – сама справляется с бытом. Правда, на огороде я ей ничего уже делать не позволяю. Она садится в тени в свое любимое кресло и командует: там то сделай, а вон там такое не забудь.

Сожалею ли я, что уехал из Киева? Конечно, немного скучаю. Но как можно сравнивать тоску по той жизни и заботу о маме? Когда умирал отец, я был в Киеве. Друзья сразу посадили меня в машину, мы всю ночь ехали в село. И мне до сих пор больно вспоминать, что я не успел увидеть отца в последние минуты, не смог попрощаться. Поэтому сегодня для меня на первом месте – мама. В то же время профессию не бросил. Если есть работа, нахожу возможность. Что-то по озвучке – у нас в Франковске есть замечательная студия Романа Калина, лидера группы "Гринджолы". Там я записывал аудиокнигу, а также свои роли для аудиоспектакля. Сейчас многие процессы перешли в цифровой формат: получил материал, озвучил, отправил. Если нужно, что-то подправили – и готово. Поэтому я не бросил профессию, как говорится, камнем в реку. Просто научился совмещать ее с тем, что важнее всего.

У меня бывают и корпоративные мероприятия, и творческие проекты. И почти всегда мы работаем вместе с Виктором Андриенко. Мы давно знаем друг друга и отлично сработались. Если кто-то из нас что-то забыл или сбился, другой подхватывает. У нас похожее чувство юмора, одинаковое видение того, как нужно работать, поэтому все получается органично. Честно говоря, я не люблю ездить на мероприятия один. Когда Виктор Николаевич приезжает куда-нибудь неподалеку, я с удовольствием еду с ним поработать на день-два. Но для этого нужно заранее договориться с сестрой из Ивано-Франковска, чтобы она побыла с мамой. А у нее своя работа, поэтому нужно планировать заранее. Еще одна моя сестра на заработках в Италии. А брат был военным врачом, преподавал в Черновицком медицинском университете. Сейчас уже на пенсии. Я в семье – самый младший.

Откуда взялось стремление к актерской профессии? Знаете, первой эту искру во мне заметила классная руководительница – Мария Онуфриевна Михайлишин. К сожалению, она уже умерла. Кстати, она была классным руководителем и у моего старшего брата. Еще в школе она заметила, что я немного отличаюсь от других детей. Когда мы учили стихи или пересказывали произведения, кто-то делал это неуверенно, а мне это как-то легко удавалось. Она просила объяснить, о чем стихотворение, что в нем чувствую – включал фантазию, думал. Именно тогда она и заметила, что у меня есть способности. Позже в школе начались творческие вечера, ставили спектакли – и я принимал в них участие. Зрителям нравилось. Наверное, тогда я впервые почувствовал, что сцена мне близка.

В конце школы стало ясно, что с учебой не все так гладко. Трудно давались математика и другие точные науки. Зато украинский язык, литература и история были любимыми предметами. Отец чесал затылок: "Боже, дитя, да куда тебя с такими оценками примут?" Он работал экспедитором на крупном предприятии. Говорил маме: "Давай его в торгово-экономический будем проталкивать". В то время наше село Старые Кривотулы жило очень зажиточно. Здесь был колхоз-миллионник – настоящая гордость. Работали склады, производственные цеха, пекарня, мельница, колбасный цех, пилорама. Людям даже не нужно было никуда ехать – все на месте.

Председатель колхоза был очень влиятельным человеком. И вот в десятом классе я почему-то на одном из мероприятий решил устроить сатирическую пародию на него. И хотя прямо имени не называл, все поняли, о ком идет речь. Зал смеялся, люди уловили намек. А сам герой пародии сидел в первом ряду и внимательно слушал. После выступления отец сказал: "Пойдем к нему". Мы зашли в кабинет. Там по какому-то делу была и моя Мария Онуфриевна.

Отец начал объяснять, что думает отправить меня учиться на наладчика оборудования на ликероводочном производстве. А председатель давай подкалывать: "Да где же, ты такой маленький, еще в бочке со спиртом утонешь". И тут в разговор вмешалась моя классная: "Правильно, не надо ему туда – погубите ребенка. Василий Николаевич, вашему сыну нужно поступать в театральный институт". Отец немного подумал и ответил: "Хорошо, если так считаете, то занимайтесь этим вопросом". Мария Онуфриевна и нашла для меня театральный институт имени Карпенко-Карого. Я начал готовиться.

Наверное, одним из самых счастливых дней в моей жизни стал день поступления в театральный вуз. Причем поступил я, можно сказать, досрочно – еще до того, как закончил школу. Не дождавшись последнего выпускного экзамена, я поехал сдавать творческие пробы в институт имени Карпенко-Карого. Там нужно было читать стихи, монологи, петь песни – словом, проявить себя. Помню, дошла очередь до песни. И я начал: "Скоро завоюем право Бандеры, в свободной Украине будем жить". А на дворе 1993 год, в комиссии люди старой школы, на столах еще красные скатерти. Осторожно спрашивают: "А какую-нибудь другую песню знаете?" Говорю: "Могу еще про Петлюру". "Нет-нет, спасибо", – ответили мне. Потом я еще читал стихи, монологи – и меня зачислили!"

"Сразу звоню домой. А папа говорит: "Приходила учительница математики. Говорит, если не сдашь выпускной экзамен, тебе поставят "двойку" и никуда не поступишь". А я смеюсь: "Папа, меня уже приняли – документы на руках". Когда вернулся в школу, там поднялся настоящий переполох: "Ты не сдал выпускной экзамен – никуда не возьмут". А я отвечал: "Да я уже поступил". Мне дали списать математику, я поблагодарил за свою "тройку", попрощался и отправился в Киев. Так началась моя студенческая жизнь".

"Я жил в общежитии – это была целая эпоха. Рядом было много людей, которые впоследствии стали известными. Среди них – Олесь Санин, Александр Ярема, Семен Горов. Я даже присматривал за его старшей дочерью, когда ему с женой нужно было куда-то отлучиться. Адверь моей комнаты находилась прямо напротив комнаты Александра Яремы. Он родом из Херсонской области, часто получал посылки из дома. Поэтому мы собирались, жарили яичницу, общались – дружили. Олесь Санин жил этажом ниже – фактически комната под моей. К нему можно было заходить как в музей. На стенах висели кобзы – готовые и недоделанные, лиры, другие музыкальные инструменты. Где-то лежало альпинистское снаряжение: карабины, веревки и еще множество интересных вещей. Всегда было на что посмотреть и что послушать. Мы собирались по вечерам, беседовали. У Санина всегда царила особая атмосфера – творческая, живая. Позже я снимался в его фильме "Поводырь", а у Семена Горова – в в новогоднем мюзикле "Звездные каникулы". Когда сегодня встречаемся в Киеве, тепло приветствуем друг друга – как старые добрые друзья".

"Уже на втором курсе мне посчастливилось попасть в Театр Леси Украинки. Меня взял режиссер Дмитрий Богомазов, он ставил там свой спектакль. Для студента это была невероятная возможность. Ходил по коридорам театра и не мог поверить, что оказался рядом с людьми, которых раньше видел только по телевизору – Георгий Дрозд, Лесь Заднепровский, Ада Роговцева. Вместе со мной на курсе, кстати, училась ее дочь Екатерина Степанкова. Говорил себе: "Василий, что ты здесь делаешь?". Запомнился первый день зарплаты: сказали идти к кассе. А я простоял немало времени за углом, дожидаясь, пока все мастера заберут деньги. Былонеловко маленькому проталкиваться впереди маститых".

"Со временем я очень сблизился с семьей Ады Роговцевой. Она относилась ко мне как к родному, называла сыночком. Я бывал у них дома, не раз оставался на ночь. Дружил с Костей – сыном Ады Николаевны. Мы вместе ездили к ним на дачу, готовили еду, много общались. Они жили на Владимирской, недалеко от Оперного театра, потом переехали. У них всегда было очень уютно – длинный коридор весь заполненный книгами и фотографиями. Помню наши вечера с Константином Петровичем Степанковым: сидим в комнате, он читает мне Федьковича, объясняет тонкости текстов, рассказывает о литературе. А потом идем выгуливать собаку.

Ада Николаевна была для меня как мама. Приезжаю: "Так хочется домашних пирожков". И уже через некоторое время слышу: "Василек, иди, готовы". Она невероятно вкусно готовила и всегда умела создать вокруг себя особую атмосферу. Если праздник – накрывались огромные столы, полные гостей и песен. Новый год превращался в настоящее представление: розыгрыши, переодевания, конкурсы, шутки. Для меня тот период жизни стал настоящим подарком судьбы".

"После Театра Леси Украинки я работала в Театре юного зрителя. А потом в моей жизни появился Виктор Андриенко. Правда, сначала это были не "Долгоносики", а другой телевизионный проект – "Вам светят сумасшедшие бабки", который выходил параллельно с будущим "Шоу долгоносиков". Далее последовали другие программы – "Марабу", "Повне мамаду", "Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Веселая хата", "Веселые байки", "Веселые улыбки". Даже некоторое время он был одним из ведущих телелотереи "Лото-Забава".

"В Киеве долгое время снимал жилье в Радужном массиве. Хотя был период, когда жил прямо в театре – в гримерке. Тогда все это воспринималось совершенно нормально. Впоследствии мы с моим кумом создали детский автоклуб. Работали преимущественно с детьми из интернатов, неполных или неблагополучных семей. Обучали их основам автоспорта, организовывали занятия по мотокроссу, автомобильным гонкам, проводили соревнования. Для многих детей это была возможность найти себя. В какой-то момент я понял, что нет смысла тратить деньги на аренду жилья. Купил прицеп на колесах и обустроил себе уютный уголок на берегу Десенки, недалеко от нашего клуба. Обустроил территорию, поставил домик и поселился там. В прицепе было все необходимое для жизни: спальня, небольшая гостиная, шкафы, душ, плита, раковина, холодильник".

"Просыпался утром, косил траву, ухаживал за территорией. Весной белил деревья, убирал пляж, наводил порядок вокруг. Мне очень нравилась такая жизнь – на природе, без городской суеты. Так прожил довольно долгое время. В сильные морозы перебирался на базу клуба. Там также были все условия для жизни: теплая комната, душ, стиральная машина, кухня. Как ни странно, именно тот период вспоминаю как один из самых гармоничных".

"По дому я умею делать практически все. А вы думаете, кто сейчас готовит дома? Вот вчера делал голубцы. Для меня это уже настолько привычное дело, что могу одновременно смотреть телевизор и руками машинально их лепить. Так же не чураюсь и хозяйства. Обрабатываю огород, высаживаю наши 15 соток земли. В этом году посеял немного ячменя для кур, а для нас посадил картофель – где-то полсотни рядов. Выращиваю огурцы, помидоры, перец, баклажаны, чеснок, лук, свеклу, фасоль, ягоды. Лето для меня – сезон заготовок. Делаю квашеные и маринованные помидоры и огурцы, консервирую перец, баклажаны, различные салаты. Заготавливаю грибную икру, мариную опята и белые грибы. Лес совсем рядом – буквально за домом. Занимаюсь рыбалкой – очень это люблю. Также варю компоты, сушу фрукты и ягоды. Специально купил сушилку. А то, что не сушу, замораживаю: смородину, ежевику, поричку, черешню, вишню и другие ягоды. Мне нравится, когда в доме всё своё, потому что я люблю гостей".

– Виктор Андриенко рассказывал нам в интервью, что недалеко от вас живут родные Богдана Бенюка.

– Ну, Витя, наверное, не очень хорошо знает географию Ивано-Франковской области. Если идти напролом через леса и поля, то, может, за полдня и дойдешь (смеется). На самом деле это не совсем рядом. С Богданом Бенюком мы знакомы давно, но у меня в гостях он не бывал. Зато заезжает Василий Вирастюк. Он мой земляк, родом из соседнего села Марковцы, где жила его семья. Когда баллотировался в народные депутаты и ездил по округу, тоже бывал у меня. Покупал по дороге продукты, садились на кухне, обедали, разговаривали о жизни. Я несколько лет назад ездил в гости к его маме в Ивано-Франковск. Она угощала меня домашними пельменями. И вы, если будете проездом, заезжайте ко мне, вареники приготовлю, поедим.

В феврале Василий Бендас отпраздновал 50-летие. Говорит, юбилей встретил в узком кругу самых близких друзей: "Шашлыки были, конечно. Я люблю готовить, жарить, обжаривать. Посидели в чисто мужской компании". Говорит, что вместо традиционного застолья с друзьями отправились в баню: "Хорошо попарились, пообщались".

Признается, что из-за войны некоторые родственные связи фактически оборвались. Часть родственников живет в России, на Камчатке. После начала полномасштабной войны не общались: "Раньше они каждое лето приезжали в гости. Говорили на русском языке, и ни у кого это не вызывало никаких проблем. Прекрасно гостили, пели, танцевали. Но потом начали появляться неприятные высказывания, и мы постепенно перестали общаться". Сегодня у Василия нет контактов с этими родственниками, как и у них с ним. Говорит, что после смены номера телефона связь окончательно прервалась. На вопрос, можно ли назвать этих людей жертвами российской пропаганды, отвечает кратко: "Телевизор делает свое дело".

"У меня есть друг – известный актер, уже не живет в России, – продолжает Василий Бендас. – Поздравил меня с юбилеем – мы общаемся. У нас такая договоренность: написал, прочитал, удалил – сами понимаете. В Крыму тоже есть друзья. Мы иногда общаемся, передаем друг другу поздравления. И вот эти люди – абсолютно нормальные, прекрасно понимают, что происходит. Помню, я заканчивал четвертый курс театрального института, а к нам как раз набирали крымскотатарский актерский курс. Среди студентов был Ахтем Саитаблаев. И мне поручили придумать что-нибудь интересное, чтобы поприветствовать новичков на крымскотатарском языке. Подготовил целую речь: от имени четверокурсников пожелал успехов, хорошей учебы, всего самого лучшего. И они были в шоке от того, что я обратился к ним на крымскотатарском. А потом мы с Ахтемом работали вместе в "Мамаду" – он был помощником режиссера".

"Чем сейчас зарабатываю на жизнь? Ну, как бы сказать... У меня есть пенсия, а еще подрабатываю у друга – рассказывает Василий Бендас. – Он занимается изготовлением мебели на заказ. Делает кухни, гостиные, спальни – все вручную собирает. А самому ему трудно справиться, поэтому время от времени помогаю: что-то поднять, подержать, перенести. За это получаю заработок. Мне хватает. Живу в селе, а здесь для жизни все есть. Через дорогу один магазин, чуть дальше – еще один. Кроме того, приезжает большая выездная лавка с продуктами. Останавливается практически у дома, так что далеко ходить не нужно".

"Когда в последний раз снимался в кино? Если говорить о полноценном фильме, то это был "Иван Сила". Позже мы начали работать над картиной "Загадки Червонолесья", но успели снять только тизер – началась большая война. В фильме я должен был играть Мольфара. Эту роль в сценарии Виктор Андриенко вместе со своей соавтором Еленой Шульгой писали специально для меня. Очень колоритный персонаж, настоящий карпатский волшебник. Надеюсь, что проект еще удастся реализовать. Дай Бог, чтобы его все-таки сняли, ведь это могла бы быть замечательная картина. Особенно для детей – думаю, фильм стал бы очень популярным. Там была невероятно качественная команда. Шикарные костюмы, сильный оператор, фантастические гримеры. Все работали на очень высоком уровне. Уже по тому, что мы успели отснять, было видно: должно было получиться действительно хорошее кино".

"Пожалуй, какие-то актерские гены во мне все-таки есть, – улыбается Василий Бендас. – По отцовской линии были дальние родственники, которые в свое время эмигрировали в Канаду и работали в цирке. Знаю, что они даже пытались найти родственников в Украине. Но произошла досадная история. Младший брат моего отца служил в органах и побоялся, что переписка с Канадой может навредить его карьере. Поэтому сжег все адреса и контакты. На этом связь и прервалась. Мы потом с двоюродным братом не раз пытались отыскать родственников, но безуспешно. Все следы потерялись. Жаль, конечно. Знаем только, что их фамилия была Франко".

На вопрос о происхождении собственной фамилии актёр отвечает, что она для его края вполне привычна: "Да, фамилия интересная, ее действительно легко запомнить. А мама у меня из лемковского рода. Ее отец был поляком. Бабушка была беременна мамой и жила в Польше. Но начались репрессии и переселения. Бабушка была вынуждена уехать в Украину, а дедушку по дороге сняли с поезда и отправили обратно в Польшу. Так они и расстались. Впоследствии у бабушки появился другой мужчина, от которого родились все последующие дети. А моя мама была единственным ребенком от первого мужа – поляка. Вот такая непростая семейная история, которых в те времена, к сожалению, было немало".

– А мама рассказывала вам, почему так получилось, что вы выросли не такими, как братья или сестры?

– Нет, мама ничего не говорила на эту тему. Да и я лично не искал причины. Когда заканчивал школу, мой рост был примерно метр восемнадцать. А сейчас, думаю, где-то метр шестьдесят. Я не веду хронологию, ничего не записываю в тетради, но точно знаю, что подрос. Юношей лежал в Киеве, в Институте эндокринологии и обмена веществ. Меня лечили, назначали гормональные препараты, проводили различные обследования. Тогда врачи много экспериментировали. Но в конце школы я махнул рукой на все это. Сказал: "Да не нужно мне этого". Перестал принимать лекарства. И через несколько лет начал расти. Так получилось, что рост у меня начал увеличиваться уже после того, как я отказался от препаратов.

"Что касается личной жизни: какая же жизнь без любви? – улыбается Василий. – В детстве она была у каждого. Иногда, можно сказать, даже менялась чуть ли не каждую неделю. Через это все проходят. В студенческие годы тоже были симпатии, увлечения, но каких-то особых историй уже и не вспомню. Сейчас мне комфортно одному. Люблю тишину, свое пространство, свои дела. Хотя друзей у меня много, и с людьми всегда нахожу общий язык. Но если говорить о образе жизни, то да, я больше одиночка".

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