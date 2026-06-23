Дочь Кейт Мосс выросла абсолютной копией матери: как выглядела супермодель в ее возрасте. Фотосравнение

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 23-летняя Лила Мосс, собрала на себе множество восхищенных взглядов, посетив гламурную вечеринку итальянского дома моды Gucci, посвященную Уимблдонскому турниру. Она поразила публику невероятной красотой, которую унаследовала от звездной мамы, ведь с годами стала похожа на нее как две капли воды.

Видео дня

Лила Мосс блистала на мероприятии в стильном черном комбинезоне с глубоким V-образным вырезом, а длинные ноги подчеркнула благодаря туфлям на каблуке с острым носком и золотой пряжкой от Gucci, пишет Daily Mail. Она дополнила наряд небольшой сумочкой и несколькими украшениями.

Лила Мосс пошла по стопам своей знаменитой мамы и уже стала одной из самых заметных фигур в мировой индустрии моды. Как ранее рассказывала девушка, Кейт Мосс оказала сильное влияние на формирование ее стиля, поэтому она до сих пор рыщет в гардеробе матери, чтобы найти для себя что-то интересное.

"Мама как минимум раз в неделю застает меня в своем гардеробе. Но я знаю, что все, к чему действительно нельзя прикасаться, будет спрятано", – поделилась 23-летняя модель.

Помимо увлечения миром моды, Лила Мосс унаследовала от своей знаменитой мамы эффектную внешность. Сравнивая снимки девушки и Кейт Мосс в том же возрасте, можно ясно увидеть, что у них почти идентичный овал лица, форма губ и разрез глаз.

В частности, у мамы и дочери довольно похожие фигуры. И Кейт Мосс, и Лила могут похвастаться длинными стройными ногами и тонкой талией.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что дочь Анджелины Джоли Шейло поразила сеть невероятным сходством со своей звездной мамой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!