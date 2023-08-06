Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и другие актеры из фильмов о Гарри Поттере, ставшие родителями. Фото

Серия фильмов о Гарри Поттере, основанная на выдающихся книгах Джоан Роулинг, стала феноменом в мире киноиндустрии. Школа волшебства Хогвартс, чудаковатые монстры, магические сражения, храбрые персонажи, высококачественная графика, удачно подобранная музыка... Каждый аспект лент был внимательно проработан и детализирован, благодаря чему зрители могли полностью погрузиться в загадочный мир.

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Первая картина "Гарри Поттер и философский камень" вышла на экраны в 2001. Итак, дети, которые там сыграли ключевых и второстепенных персонажей, выросли. И многие из них сейчас воспитывают новое поколение "волшебников". Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дэниел Рэдклифф

Британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере, в конце апреля 2023 года стал отцом. Мать ребенка – американская актриса Эрин Дарк. 34-летний кинематографист тщательно скрывает свою личную жизнь, однако открыл занавес и признался – у них родился мальчик.

2. Руперт Гринт

Британский актер Руперт Гринт в цикле романов сыграл волшебника, лучшего друга Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер. В мае 2020 года он и его избранница актриса Джорджия Грум стали родителями девочки, которую назвали Венздей (на это вдохновила популярная героиня из семейки Аддамс). Руперт наслаждается статусом отца и говорит, что скоро покажет дочери все фильмы "поттерианы". Это при том, что сам актер смотрел только первые две части экранизации.

3. Афшан Азад

Британская актриса и модель Афшан Азад играла в фильмах о Гарри Поттере студентку-когтевранку, однокурсницу Гарри. В июле 2021 года знаменитость родила дочь от своего мужа Набила Кази. В сети Афшан делится фотографиями с девочкой, однако прячет ее лицо за милыми эмодзи.

4. Девон Мюррей

Ирландский актер, наиболее известный по роли Симуса Финнигана в серии фильмов о Гарри Поттере, Девон Мюррей в 2021 году стал отцом сына Купера. Как только его любимая Шеннон Маккефри Квинн родила, мужчина написал в сети: "Я так поражен Шеннон, теперь она мой герой. Я так горжусь ею за все, что она прошла. Я не могу дождаться, когда вы окажетесь дома. Я буду любить вас обоих вечно до последнего вздоха".

5. Джошуа Хердман

Английский актер, известный ролью Грегори Гойла (друг Драко Малфоя) во франшизе о Гарри Поттере, Джошуа Хердман изменился до неузнаваемости после съемок в фильме. Теперь он – боец смешанных единоборств (ММА) и счастливый отец двух сыновей.

6. Оливер Фелпс

Британский актер Оливер Фелпс сыграл роль Джорджа Уизли в экранизации книг о Гарри Поттере, одного из рыжеволосых близнецов. Сейчас кинозвезда – отец двух дочерей Отумн и Эмили, которых родила его жена Кэти Хампейдж.

7. Джесси Кейв

Английская актриса, комик и карикатурист, известная по роли Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, Джесси Кейв – многодетная мама. У нее и ее парня комика Алфи Брауна уже четверо малышей: трое сыновей и одна дочь. Первенец появился в 2014 году, а в четвертый раз пара стала родителями в марте 2022.

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