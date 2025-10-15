Атмосферная премьера: Monatik и Kola сняли кинематографический клип на песню '127'

Долгожданная коллаборация двух артистов, которые вдохновляют искренностью и настойчивостью, – MONATIK и KOLA – наконец стала реальностью. Они представили песню "127", вошедшую в четвертый сольный альбом MONATIK "Вечно танцующий человек", и невероятно атмосферный и чувственный клип режиссера Руслана Махова, сочетающий кинематографичность, черно-белую эстетику и глубокие оттенки, словно из ленты нью-йоркского кино.

Режиссером видео стал Руслан Махов. Работа поражает черно-белой стилистикой и насыщенными цветными акцентами, создавая ощущение художественного кино. Атмосферу тепла и искренности, царившую на съемочной площадке, можно почувствовать в каждом кадре.

"Я вижу песни цветами. Эта – черная и белая одновременно, сливающиеся в серое, а оттуда уже рождается любая палитра. Словно круг за кругом – мысли, разные и необходимые, не дающие остановиться. И каждый круг добавляет новый оттенок. Добавляй их с любовью. Потому что вот – моя весна", – делится MONATIK.

KOLA добавляет: "На съемках было так легко и тепло, будто все происходило само собой. Мы смеялись, поддерживали друг друга, и эта атмосфера осталась в клипе. Наша история – о любви во всех ее проявлениях, которую надо принимать, лелеять, не бояться. Потому что именно любовь разрушает страх и боль, оставляет только свет и счастье".

Для съемок видео было привлечено более 50 актеров массовых сцен, а также перформеры, которые выполняли свои контемп-партии. Одним из главных перформеров стал Константин Томильченко – культовая фигура в мире танца. Специально для видео он исполнил соло-перформанс.

MONATIK и KOLA знакомы давно, но именно сейчас пришло время для совместной истории. Эти артисты отличаются особым трудолюбием и способностью вдохновлять, мотивировать и доказывать, что мечтать и много работать не только не вредно, но и чрезвычайно важно. Композиция и видеоработа "127" стали синергией их характеров, стилей и энергии.

"Песня "127" для Димы имеет особое значение – я знаю, что в названии закодированы даты рождения его детей, и он его проживает очень по-особенному. А для меня это песня о настоящих чувствах, которые не исчезают. О том, что у любви нет срока годности. Если действительно любишь – это навсегда", – рассказывает KOLA.