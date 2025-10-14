Алек Болдуин, который застрелил украинку на съемках фильма, попал в ДТП и разбил Range Rover жены: подробности

Американский актер Алек Болдуин, которого почти год назад признали невиновным в убийстве украинского оператора Галины Хатчинс, попал в дорожно-транспортное происшествие в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, США. 67-летний номинант на премию "Оскар" ехал в Range Rover вместе с братом Стивеном, когда автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел в понедельник, 13 октября. На месте работала полиция, а опубликованные фото (можно посмотреть по ссылке на источник) свидетельствуют, что передняя часть внедорожника была полностью разрушена.

Болдуины находились рядом с авто под проливным дождем – оба остались невредимыми. Кто именно управлял Range Rover, пока неизвестно. Полиция Ист-Хэмптона не комментирует ситуацию.

Позже Алек Болдуин подтвердил в своем Instagram, что попал в ДТП. По его словам, он пытался избежать столкновения с мусоровозом, который внезапно подрезал ему дорогу. Однако, по данным источника, водитель грузовика якобы не был причастен к происшествию.

"Я раздавил машину своей жены, и мне жаль из-за этого, но все в порядке. Со мной все в порядке, с моим братом все в порядке", – сказал актер. Он пояснил, что возвращался с кинофестиваля в Хэмптонсе, где был вместе с братом.

Как известно, Алек Болдуин в 2021 году стал фигурантом громкой трагедии на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), где случайно застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. После длительного расследования его оправдали, но инцидент стал одним из самых сложных моментов в карьере актера.

Как убийство украинки изменило жизнь Болдуина

Стрельба произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке вестерна "Иржа" в Нью-Мексико. Болдуин репетировал сцену, когда пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, случайно выстрелил. Выстрел смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и травмировал режиссера Джоэла Соузу.

Впоследствии актер утверждал, что не нажимал на курок и не знал, что оружие заряжено боевыми патронами. Впрочем, расследование показало, что пистолет все же был приведен в действие.

После трагедии Болдуин стал центральной фигурой судебного разбирательства. Сначала обвинения в непредумышленном убийстве с него сняли, но в январе 2024 года их восстановили. Сам он настаивал на своей невиновности и доказал это.

По словам Иларии Болдуин, последствия событий 2021 года до сих пор дают о себе знать. "Он никогда не будет прежним. За последние несколько лет это чрезвычайно повлияло на его здоровье и психическое здоровье. Вдруг у него начались проблемы с сердцем. Его неоднократно госпитализировали", – рассказала она.

Женщина также вспомнила случай, когда Алек потерял сознание дома. "Я трясла его... Иногда это очень трудно. Но я надеюсь, что мы уже пережили худшее", – добавила Илария.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алек Болдуин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Хатчинс. В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость испытывал ужасное чувство, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

