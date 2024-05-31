2-летний художник из Германии продает свои картины за 7000 долларов – и коллекционеры их раскупают. Фото маленького 'Пикассо'

Юный художник из Баварии (Германия) Лоран Шварц заявил на весь мир о своем уникальном таланте. Как только взял в руки кисти, заинтересовал коллекционеров невероятной живописью.

Несмотря на то, что маленькому художнику всего 2 годика, его картины раскупают по 7 тысяч долларов. Об этом мама Лорана Лиза Шварц рассказала TheTimes.

Впервые любовь к искусству у маленького мальчика заметили его родители прошлой осенью, когда поехали семьей в путешествие. На курорте парень не развлекался, а сидел в детской комнате и рисовал.

Когда семья вернулась из путешествия домой, родители Лиза и Филипп Шварц обустроили маленькому "Да Винчи" студию. Они с радостью и, часто, с удивлением наблюдают, как умело их сынишка подбирает краски и переносит их на большой холст. Хотя и себя раскрашивать он любит не меньше.

Случается, что Лоран может неделями не заходить в свою художественную студию. Родители не принуждают его рисовать. Однако через некоторое время он снова с большим азартом берется за рисование.

Мама маленького Лорана рассказала, что хоть картины сынишки абстрактны, однако в них можно разглядеть определенные фигуры. "Вы можете четко узнать животных, таких как слонов, которые являются одними из его любимых животных, а также динозавров и лошадей. Для него очень важно, чтобы изображение было ярким и красочным. Коричневый и другие скучные цвета его не интересуют. Он имеет очень четкое представление о смешиваемых цветах", – пояснила Лиза Шварц.

Чтобы поделиться талантом маленького художника, мама Лоран создала страницу в Instagram. За короткое время ее подписчиками стали 30 тысяч любителей юного "Пикассо".

Помимо хороших отзывов поклонников, шедевры Лорана начали быстро продаваться онлайн. Цены на некоторые холсты достигли 7 тысяч долларов. Все вырученные от продажи картин средства мама художника кладет на банковский счет, к которому у Лорана будет доступ в 18 лет.

Работы юного немецкого гения были представлены на крупнейшей художественной ярмарке Мюнхена ART MUC, которая состоялась в апреле, и были проданы покупателям во всем мире.

Картинами 2-летнего Лорана заинтересовалась галерея в Нью-Йорке, которая уже ведет переговоры о том, чтобы выставить некоторые полотна маленького "Моне" в своем выставочном зале.

И хотя талант юного Лорана неоспорим, но он не один такой уникальный в мире. 1,5-летний Эйс-Лиам Нана Сэм Анкра из Ганы попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой художник в мире. Малыш начал рисовать, когда ему исполнилось всего 6 месяцев.

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