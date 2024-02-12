18-летняя Маша Полякова призналась, сколько зарабатывает: только TikTok дает около 100 тыс. грн.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, блогер Маша Полякова раскрыла сумму своего дохода за месяц. По словам девушки, которой в марте исполнится 19 лет, она обеспечивает себя сама.

Об этом инфлюэнсер рассказала в блиц-интервью Люкс ФМ. Полякова призналась, что больше всего зарабатывает на соцсети TikTok.

По словам блогера, родители не дают ей деньги. "У нас нет такого, чтобы мне давали деньги, потому что я работаю, – отметила она. – Я блогер, у меня много сейчас рекламы в TikTok, в Instagram".

На момент написания новости Маша Полякова имеет 177 тысяч подписчиков в Instagram и более 360 тысяч в TikTok. Самый большой доход все же приносит видеоплатформа TikTok. Благодаря блогерству Полякова зарабатывает около 100 тысяч гривен в месяц.

Блогер также рассказала, что имеет одну привычку, которая появилась во время полномасштабной войны. Все деньги юная звезда хранит на карте, однако в кошельке инфлюэнсера всегда должны быть 100 долларов.

"Сейчас война, никто не знает, что может произойти, – объяснила она. – На всякий случай, эти деньги я никуда не трачу, они просто лежат. Как бы что-то случилось, ты мог куда-то уехать, снять себе какую-нибудь гостиницу".

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