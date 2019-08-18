Зарезал всю семью: появилось видео из дома в России, где подросток учинил кровавую расправу

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места кровавого убийства семьи из 5 человек в селе Патрикеево Ульяновской области.

Судя из подписи к видео, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил своих дедушку и бабушку, а также мать с двумя маленькими детьми, после чего сам бросился в местной вышки и погиб. Перед убийством Тимур отправил другу голосовое сообщение, в котором объяснил, что не любит мать, брата и сестру. Единственный выход из перманентного конфликта - убить их всех. А вот бабушку с дедушкой Тимерлан любил, не хотел, чтобы Виктора Григорьевича и Лидию Николаевну расстроила смерть дочери и внуков. Поэтому, зарубил их тоже.

Тимур с мамой

Тимур с мамой и с маленькими братиком и сестричкой

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Киеве в Русановском канале нашли расчлененный труп ранее пропавшей Ирины Клипковой.

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