"Заеб*ли уже!" В Кремле придумали террористам "Л/ДНР" новое задание

Администрация президента России Владимира Путина начала переговоры с представителями так называемого союза добровольцев Донбасса с целью их привлечения для разгонов протестов в Москве.
Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники. Речь идет о соратниках террористов "Донецкой и Луганской народных республик".
Террористы на Донбассе
joinfo.ua
Ветеран МВД, приближенный к ФСБ, рассказал про участие Александра Бородая, который является главой "союза добровольцев Донбасса" в подготовках к будущим митингам в Москве. По его словам, "в администрации сейчас все как раз выходят из отпусков — может быть, выделят средства на проект".
Александр Бородай
politrussia.com
"Это стопудово будет, с митингами уже заеб*ли", - заявил российский наемник, который участвовал в войне на Донбассе. Для него это предложение не первое – он также разгонял оппозиционную акцию в Москве в 2018 году.
Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников подтверждает, что в администрации президента Путина могут прибегнуть к таким мерам: "Они же пытаются комбинировать разные методы… Есть репрессивная часть — и, может быть, они действительно всерьез это рассматривают". По его словам, эти действия только усугубят позиции Кремля.
Участники акций протеста в Москве
investigator.org.ua
По информации российского политика, "намечается движуха", в которой также будет участвовать и российское казачество.
Напомним, росгвардия оскандалилась, разместив на одном из сайтов поиска работы вакансию "бойца ОМОНа", очертив круг его обязанностей "сопровождением акций протестов" и "подавлением бунтов" в Москве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В Москве уже несколько раз состоялись мирные митинги, на которых силовики жестко разогнали участников акции.
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