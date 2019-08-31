"Заеб*ли уже!" В Кремле придумали террористам "Л/ДНР" новое задание

Администрация президента России Владимира Путина начала переговоры с представителями так называемого союза добровольцев Донбасса с целью их привлечения для разгонов протестов в Москве.

Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники. Речь идет о соратниках террористов "Донецкой и Луганской народных республик".

Террористы на Донбассе joinfo.ua

Ветеран МВД, приближенный к ФСБ, рассказал про участие Александра Бородая, который является главой "союза добровольцев Донбасса" в подготовках к будущим митингам в Москве. По его словам, "в администрации сейчас все как раз выходят из отпусков — может быть, выделят средства на проект".

Александр Бородай politrussia.com

"Это стопудово будет, с митингами уже заеб*ли", - заявил российский наемник, который участвовал в войне на Донбассе. Для него это предложение не первое – он также разгонял оппозиционную акцию в Москве в 2018 году.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников подтверждает, что в администрации президента Путина могут прибегнуть к таким мерам: "Они же пытаются комбинировать разные методы… Есть репрессивная часть — и, может быть, они действительно всерьез это рассматривают". По его словам, эти действия только усугубят позиции Кремля.

Участники акций протеста в Москве investigator.org.ua

По информации российского политика, "намечается движуха", в которой также будет участвовать и российское казачество.

Напомним, росгвардия оскандалилась, разместив на одном из сайтов поиска работы вакансию "бойца ОМОНа", очертив круг его обязанностей "сопровождением акций протестов" и "подавлением бунтов" в Москве.

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