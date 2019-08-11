Взрывы под Ачинском: выяснилось, что происходит на арсенале сейчас

В Ачинском районе Красноярского края (Россия) полностью потушен пожар, вызванный взрывами на военных складах.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин, пишут "РИА Новости". Также были закончены работы по разминированию отрезка железной дороги в районе ЧП.

"Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", – заявил он.

Взрывы в Ачинском районе АиФ Красноярск

Напомним, новый пожар разгорелся в поселке Камянка Ачинского района вечером 9 августа. Причиной называют удар молнии в стеллаж с боеприпасами.

По уточненным данным Министерства здравоохранения, в результате аварии пострадали 16 человек, 5 из них госпитализировали с тяжелыми травмами. Всего же в результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на военном арсенале под Ачинском пострадали 30 человек.

Как писал OBOZREVATEL, на территории военной части в Ачинском районе 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

Местные жители устроили панику и начали массово бежать из районного центра.

Из-за ЧП, которое напомнило очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

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