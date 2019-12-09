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9 декабря • обновлено в 02:51
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Смешно и страшно: в России мужчина упал в шахту лифта, спасая валенки. Фото и видео

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В Якутске (Республика Саха, Россия) спасатели извлекли из вентиляционной шахты лифта в жилом доме мужчину, который упал туда с высоты 9 этажа, потянувшись за валенками.

Фото и видео с места ЧП опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям Якутии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как пишет "РИА Новости", крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали спасателей. Сообщается, что падение почти с 30-метровой высоты смягчили сами валенки и сужающаяся книзу шахта.

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В России мужчина упал в шахту лифта, спасая валенки

В России мужчина упал в шахту лифта, спасая валенки

МЧС Якутии

В России мужчина упал в шахту лифта, спасая валенки

В России мужчина упал в шахту лифта, спасая валенки

МЧС Якутии

"От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи. Выяснилось, что мужчина, находясь в техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать, он провалился, пролетел по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой", – рассказали спасатели.

Мужчину успешно достали из шахты и передали медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в многоквартирном доме в Днепре произошло ЧП с 15-летней девочкой – она упала в шахту лифта и сломала ногу.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия Якутск
Тег
Новости России
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