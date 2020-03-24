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24 марта • обновлено в 03:20
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В Санкт-Петербурге на квартире священника нашли нарколабораторию

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В квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию и готовую продукцию.

В санкт-петербургской квартире, где прописан священник, проживал его близкий друг – 22-летний Каин Монтанелли, пишет "СеверИнформ".

Епископ Флавиан

Епископ Флавиан

severinform.ru

Также правоохранители провели обыски по месту работы епископа по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Сам Флавиан заявил, что обысков не было, а адвокаты епископа настаивают на том, что "информация не соответствует действительности и порочит его честь".

Несмотря на это глава РПЦ патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

Как сообщал OBOZREVATEL, у председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) нашли недвижимость в Испании – двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
РПЦ
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
святая наркота , прет и бесов изгоняет)
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