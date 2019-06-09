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В России произошло новое ЧП с самолетом: все подробности

1.6тЧитать материал на украинском

В Тункинском районе Бурятии (Российская Федерация) совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Борт принадлежит авиакомпании "Феникс".

Как сообщается на Telegram-канале "112", он вылетел утром 9 июня для сельскохозяйственных работ. На борту находилось два члена экипажа.

Самолет был вынужден осуществить жесткую посадку в горной местности. По информации РИА "Новости", оба члена экипажа найдены живыми. Поисками занимался вертолет Ми-8.

Ан-2

Ан-2

"Радио Свобода"

Новости
В России экстренно сел самолет с пассажирами: что случилось

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в России Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок.

  • В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы, после этого лайнер благополучно совершил полет.

  • В начале мая пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманск) российской компании "Аэрофлот" экстренно вернулся в аэропорт"Шереметьево", где загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.

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Место
Россия
Теги
разбился самолетНовости России
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