В России произошло новое ЧП с самолетом: все подробности

В Тункинском районе Бурятии (Российская Федерация) совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Борт принадлежит авиакомпании "Феникс".

Как сообщается на Telegram-канале "112", он вылетел утром 9 июня для сельскохозяйственных работ. На борту находилось два члена экипажа.

Самолет был вынужден осуществить жесткую посадку в горной местности. По информации РИА "Новости", оба члена экипажа найдены живыми. Поисками занимался вертолет Ми-8.

Ан-2 "Радио Свобода"

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