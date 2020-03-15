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15 марта • обновлено в 16:32
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В Чите военный вертолет случайно дал залп по жилому дому

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В городе Чита в субботу, 14 марта, боевой вертолет Ми-35 Министерства обороны России непроизвольно дал залп по жилому дому.

В результате ЧП никто не пострадал. Как передает Telegram-канал "112", выстрел случился на аэродроме "Черемушки" в результате разряжения боекомплекта.

"Расстояние от аэродрома до жилого сектора – полтора километра. В результате попадания 23 мм снаряда из авиационной пушки ГШ-23 повреждена обшивка балкона на третьем этаже и остекление балкона на втором этаже", – сказано в сообщении.

В Чите вертолет выстрелил по жилому дому

В Чите вертолет выстрелил по жилому дому

Telegram-канал Baza

В Чите вертолет выстрелил по жилому дому

В Чите вертолет выстрелил по жилому дому

Telegram-канал Baza

Telegram-канал Baza передает, что сбой на вертолете произошел во время дежурной процедуры.

"Местные жители сначала даже не поняли, что произошло, и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок".

Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, – там, куда и угодил снаряд", – пишет Baza.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина. 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Место
Россия Чита
Теги
стрельба Новости России фотографии
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Рухнуло Нерушимое
Рухнуло Нерушимое
Лётчик просто спьяну не разобрался
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Гоша Злой
Гоша Злой
че бояра животворящая делает!)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не греют кружевные труселя, и денег ручеёк сильнее сохнет, а главное всем визгам вопреки, соседская корова всё не дохнет...
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Иванова Елена
Иванова Елена
Zhikharev Dmitry, скажи спасибо, что никто не пострадал, умник!!!
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