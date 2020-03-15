В городе Чита в субботу, 14 марта, боевой вертолет Ми-35 Министерства обороны России непроизвольно дал залп по жилому дому.

В результате ЧП никто не пострадал. Как передает Telegram-канал "112", выстрел случился на аэродроме "Черемушки" в результате разряжения боекомплекта.

"Расстояние от аэродрома до жилого сектора – полтора километра. В результате попадания 23 мм снаряда из авиационной пушки ГШ-23 повреждена обшивка балкона на третьем этаже и остекление балкона на втором этаже", – сказано в сообщении.

В Чите вертолет выстрелил по жилому дому Telegram-канал Baza

В Чите вертолет выстрелил по жилому дому Telegram-канал Baza

Telegram-канал Baza передает, что сбой на вертолете произошел во время дежурной процедуры.

"Местные жители сначала даже не поняли, что произошло, и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок".

Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, – там, куда и угодил снаряд", – пишет Baza.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина. 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.

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