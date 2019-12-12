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12 декабря • обновлено в 09:53
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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

Россияне еще не созрели до "Слуги народа"

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Ха-ха. Путин он больше не "ху*ло". Точнее! Путин – ху*ло на российских "орбитах". То есть на востоке РФ первые серии "Слуги народа" канал ТНТ показал без цензуры. А вот европейская часть страны, ей нельзя знать, что "Путин – х*йло".

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И вот вопрос. Шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором продукции 95-го квартала, она разве разрешала каналу ТНТ совершать цензурные вырезки? Это что еще такая за история? Пусть расскажут. Всем интересно. Тем более что дальнейшее мы сверять не сможем. ТНТ, показав три первых серии "Слуги", сделал всем ручкой. Продолжения не будет. Врут

"Ведомостям", что не планировали. Жаль, газета не спросила, как же не планировали, если вся сетка была забита им от и до?!

Кароч! Не созрели до такого еще, дорогие россияне.

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Автор
Елена Рыковцева Елена Рыковцева
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России Партия Слуга народа российские телеканалы
Источник
Источник: Facebook Елены Рыковцевой
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Селюковсий стиль а-ля Геращенко - троговка семечками. Убожество.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором продукции 95-го квартала, она разве разрешала каналу ТНТ совершать цензурные вырезки?" Да. Это стандартная практика и стандартный договор. Странно, что "журналист" этого не знает.
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