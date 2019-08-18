Россия разразилась публичными угрозами в сторону США: что случилось

Кремль пообещал принять симметричные меры в том случае, если Америка начнет размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", — заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ракета
В тоже время чиновник заявляет, что Россия якобы предлагала Вашингтону наладить диалог по ракетам средней и меньшей дальности. И заявляет, что США просто искали повод для выхода из ДРСМД.
Он также утверждает, что американская сторона еще до этого шага заложила в бюджет средства на разработку новых ракет.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму военнослужащие морской авиации Черноморского флота России случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД.
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