Россия разразилась публичными угрозами в сторону США: что случилось

Кремль пообещал принять симметричные меры в том случае, если Америка начнет размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", — заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ракета

В тоже время чиновник заявляет, что Россия якобы предлагала Вашингтону наладить диалог по ракетам средней и меньшей дальности. И заявляет, что США просто искали повод для выхода из ДРСМД.

Он также утверждает, что американская сторона еще до этого шага заложила в бюджет средства на разработку новых ракет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму военнослужащие морской авиации Черноморского флота России случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД.

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