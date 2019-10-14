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14 октября • обновлено в 19:40
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"Никто не говорит": появились подробности о загадочной "гибели" повара Путина

4.8т Читать материал на украинском

Олигарх Евгений Пригожин, который якобы разбился на самолете в Конго, уже несколько дней не выходит на связь.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Карточный домик: Россия" со ссылкой на переписку с сотрудником компании "Конкорд".

"Судя по личной переписке с помощницей руководителя, на этой неделе Пригожина на месте нет, все совещания проводит его заместитель", - сказано в сообщении.

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Пригожин не выходит на связь, переписка

Пригожин не выходит на связь, переписка

Телеграм "Карточный домик: Россия"

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Евгений Пригожин и Владимир Путин

rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заявили, что Пригожин разбился на самолете в Конго, но его гибель может быть подстроена. Предполагается, что повар Путина сам разыграл свою смерть или же его специально решили "убрать" российские власти.

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Персона
Евгений Пригожин
Место
Россия
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