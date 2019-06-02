"Пьяненькие и хорошенькие": в РПЦ сделали громкое признание об алкоголизме

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь недостаточно жестко относится к алкоголизму среди верующих.

На фестивале "Православие и спорт" он сказал, что это серьезнее пьянства в светском обществе, передает "РИА Новости".

"У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного. Серьезнейшая проблема. Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда", – признался он.

Алкоголизм в России и РПЦ Коллаж

Легойда добавил, что участники фестиваля "Православие и спорт" должны показать пример трезвости. Он назвал сказками и враньем утверждения, что существуют безвредные дозы алкоголя, а красное вино полезно для желудка.

"И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького", – добавил представитель РПЦ.

Владимир Легойда с "мешками" под глазами rueconomics.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России алкоголизм являются извечной проблемой, его давно называют эпидемией. В 2014 году в Минздраве привели статистику смертности на этой почве. А тенденция с каждым годом стремительно растет.

В марте 2019 года в РПЦ заявили, что современное российское общество вымрет через три десятилетия.

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