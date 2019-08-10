Протесты в Москве: в столицу России стягивают спецтехнику и автозаки

Российская полиция вместе с Росгвардией стягивают в Москву спецтехнику для разгона акции протеста, запланированной на 10 августа.
Как сообщает Федеральное издание новостей, в столицу РФ прибыли многочисленные автозаки и спецтехника. Подтягиваются автобусы с силовиками (OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь).
Перед началом акции в городе устанавливаются заградительные кордоны. Так, на Театральной площади уже выставлены многочисленные полицейские заграждения.
В Москву прибыли правоохранители
РИА ФАН
В Москву прибыли правоохранители
РИА ФАН
Полицейские заграждения
РИА ФАН
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новый массовый митинг в Москве был запланирован оппозицией и общественными активистами на 10 августа вскоре после жестокого разгона предыдущих акций протеста, которые состоялись 3 августа и 27 июля.
Это уже третья попытка российских активистов и оппозиционеров добиться у власти разрешения оппозиционным кандидатам избираться в городской совет российской столицы.
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.