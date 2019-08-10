Протесты в Москве: в столицу России стягивают спецтехнику и автозаки

Российская полиция вместе с Росгвардией стягивают в Москву спецтехнику для разгона акции протеста, запланированной на 10 августа.

Как сообщает Федеральное издание новостей, в столицу РФ прибыли многочисленные автозаки и спецтехника. Подтягиваются автобусы с силовиками (OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь).

Перед началом акции в городе устанавливаются заградительные кордоны. Так, на Театральной площади уже выставлены многочисленные полицейские заграждения.

В Москву прибыли правоохранители РИА ФАН

В Москву прибыли правоохранители РИА ФАН

Полицейские заграждения РИА ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новый массовый митинг в Москве был запланирован оппозицией и общественными активистами на 10 августа вскоре после жестокого разгона предыдущих акций протеста, которые состоялись 3 августа и 27 июля.

Это уже третья попытка российских активистов и оппозиционеров добиться у власти разрешения оппозиционным кандидатам избираться в городской совет российской столицы.

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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