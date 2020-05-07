Преемник Путина должен устраивать три клана Кремля: названы критерии

Чем ближе Россия подходить к очередному транзиту власти, в частности, возможным выборам президента, тем большее количество ее групп влияния включатся в публичную борьбу за должности.

При этом у каждой существуют свои критерии "выбора" кандидата в преемники. Такое мнение выразил директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, сообщает "Свободная пресса".

"У нас есть три большие группы элиты. Это условные "силовики", куда входят представители оборонки, бывшие сотрудники силовых органов и действующие, и те, кто ориентирован на силовые структуры. Вторая группа – условные либералы. И третья – это бюрократия", – сказал он.

Владимир Путин

По его словам, "силовики" в России достаточно консервативны в своей политике, они выступают за усиление роли государства во всех сферах жизни. Кроме этого, совершенно не понимают, как работает экономика и ценности частной собственности, но хорошо осведомлены об "идеи суверенности государства, глобального геополитического превосходства и позиции силы".

"Либералы" – это люди, имеющие западное образование, больше ориентированные на глобальные контакты, международное сотрудничество, примат частной собственности, развитие экономики и так далее", – отметил Еловский.

В бюрократию же, продолжил он, входит позднесоветская номенклатура и новая технократическая бюрократия. Ее представители привыкли жить на ренту от нефти и газа, но одновременно боятся усиления силовиков и роста милитаризма.

Еловский и Путин

"Но не понимают частный бизнес, хотя видит в нем источник дополнительной ренты и одновременно – политической нестабильности. Вот как раз преемник и должен устраивать эти три больших группы", – считает россиянин.

Он также отметил, что следующий кандидат на пост главы РФ должен сочетать в себе все эти критерии: "быть где-то силовиком, либералом и бюрократом".

"По сути, это новый Путин. Напомню, что Путин всегда устраивал эти три группы именно своей компромиссной позицией – где-то над и где-то между этими полюсами", – подытожил Еловский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России началась операция "Преемник". При этом место Владимира Путина займет не очередной силовик или вчерашний олигарх, а именно Владимир Путин.

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