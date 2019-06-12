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/Новости России

Поребрик News: Украине пригрозили деградацией из-за русского языка

2.4тЧитать материал на украинском

Российская пропаганда 11 июня пообещала Украине неминуемую деградацию из-за якобы ущемления прав россиян и русского языка. Также на КремльТВ пропагандистку вывели из себя вопросом о террористах "ДНР".

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире поскандалила с украинским экспертом Гордеем Беловым из-за Донбасса.

Вопрос украинца, зачем лидер "ДНР" Денис Пушилин ездил в Россию, вывел Скабееву из себя: "Гордей, ку-ку! Мы там пенсии платим абсолютно всем, мы зарплаты платим!.. Он оттуда оружие из Петербурга привез".

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский отличился странным заявлением. По его мнению, Украина сможет стать государством только когда войдет в состав России.

"Партизанский отряд не является армией. В рамках государств, которые есть в Европе, Украина – партизанский отряд... Чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – заявил Жириновский.

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Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что страны, в которых "ущемляется" русский язык и которые покидают россияне, якобы начинают деградировать. К таким государствам он отнес Украину и страны Балтии.

"Нападки мы видим, какие на нас со всех сторон происходят. Яркий пример – Украина, страны Прибалтики. Но, тем не менее, мы видим – везде, где русское население уезжает, начинает деградировать, развитие этих стран замедляется. И во многом они сами себе создают проблемы. Мы видим, какой конфликт уже пережила Украина", – высказался Аксенов.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтПоребрик NewsФейки российских СМИроссийская пропаганда
Персоны
Ольга СкабееваВладимир ЖириновскийСергей Аксенов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Иванов Петр
Иванов Петр
Не "пообещали", а предсказали.
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Носкова Натусик
Носкова Натусик
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Прекрасная Екатерина
Прекрасная Екатерина
Спacи6o тoмy, ктo пoказал мнe этот чyдо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/g4kmau2 Проcто пpойдя опpoc пoлyчила пoчти полугoдoвую заpплатy)) Пользуйтесь, покa eсть возмoжноcть=)
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