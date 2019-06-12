Поребрик News: Украине пригрозили деградацией из-за русского языка

Российская пропаганда 11 июня пообещала Украине неминуемую деградацию из-за якобы ущемления прав россиян и русского языка. Также на КремльТВ пропагандистку вывели из себя вопросом о террористах "ДНР".

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире поскандалила с украинским экспертом Гордеем Беловым из-за Донбасса.

Вопрос украинца, зачем лидер "ДНР" Денис Пушилин ездил в Россию, вывел Скабееву из себя: "Гордей, ку-ку! Мы там пенсии платим абсолютно всем, мы зарплаты платим!.. Он оттуда оружие из Петербурга привез".

Скандальный российский политик Владимир Жириновский отличился странным заявлением. По его мнению, Украина сможет стать государством только когда войдет в состав России.

"Партизанский отряд не является армией. В рамках государств, которые есть в Европе, Украина – партизанский отряд... Чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – заявил Жириновский.

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что страны, в которых "ущемляется" русский язык и которые покидают россияне, якобы начинают деградировать. К таким государствам он отнес Украину и страны Балтии.

"Нападки мы видим, какие на нас со всех сторон происходят. Яркий пример – Украина, страны Прибалтики. Но, тем не менее, мы видим – везде, где русское население уезжает, начинает деградировать, развитие этих стран замедляется. И во многом они сами себе создают проблемы. Мы видим, какой конфликт уже пережила Украина", – высказался Аксенов.

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