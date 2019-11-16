Россия потерпела фиаско с новым военным беспилотником: фото ЧП

В России под городом Рязань в субботу, 16 ноября, разбился беспилотный летательный аппарат "Орион" разработки компании "Кронштадт".

Это произошло в ходе испытательного полета около 13:00 у жилого дома в поселке Листвянка, передает местный портал rzn.info.

Со ссылкой на очевидца Олега Кондратова журналисты пишут, что беспилотник упал, срубив половину растущей в огороде сосны.

Фото с места ЧП rzn.info

"Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб", – отметил рязанец.

Вскоре следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ на транспорте Сергей Бубенев сообщил ТАСС, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, возможно, на беспилотник мог повлиять боковой ветер.

Место ЧП rzn.info

Отметим, БЛА "Орион" разрабатывается для Минобороны России с 2011 года. Этой осенью поступил в опытную эксплуатацию.

"Орион" – первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета).

Он в боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для авиации РФ.

Место ЧП rzn.info

Фото с места ЧП rzn.info

Фото с места ЧП rzn.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами. Это произошло в аэропорту Хабаровска.

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