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29 января • обновлено в 14:23
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"Останется с нами навсегда": в России показали многозначительный портрет Путина-старика

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Российские журналисты опасаются, что президент Владимир Путин прорабатывает конституционных механизм, который позволит ему удерживать власть до конца своих дней.

Они даже нарисовали потрет изрядно постаревшего хозяина Кремля с намеком, что таким и обязательно во власти его увидят следующие поколения. Его можно лицезреть на сайте "Проект".

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Владимир Путин в старости

Владимир Путин в старости

"Проект"

"Следующий президент уже не сможет обладать властью нынешнего — он сможет баллотироваться лишь на два срока, без поправки на "подряд", и будет делить свои полномочия с Думой, Советом федерации и формируемым им Госсоветом. Таким образом авторы поправок создали для Путина три варианта будущего трудоустройства . Ни один из них не обязывает Путина заниматься текущим управлением страной, но позволяет в случае необходимости повлиять на принятие определенных решений и в целом держать ситуацию под контролем", – говорится в пояснении.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторы поправок к Конституции России, внесение которых инициировал президент страны Владимир Путин, создали для нынешнего главы страны три варианта будущего трудоустройства.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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