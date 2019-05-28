Один подставил всех: всплыла неожиданная информация о гибели группы Дятлова

Группу Дятлова, таинственно погибшую в 1959 году, могли убить старатели из-за золота, которое нашли студенты.

К такому выводу пришел исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в своем блоге. Он считает, что ключ к трагедии находится в показаниях единственного уцелевшего участника похода Юрия Юдина.

"Я нашел в его показаниях очень серьезные недоговоренности, а возможно даже преднамеренную ложь", – пишет Дегтерев.

По его словам, Юдин покинул группу Игоря Дятлова 28 января 1959 г. – у туриста заболела нога. Он уехал из поселка на санях вместе с работником по фамилии Валюкявичус. Дегтерев считает, что вместе с Юдиным на санях увезли ценный груз.

"Юра Юдин вывозит из заброшенного поселка золотой самородок (или золотые самородки). Которые туристы (или он сам) случайно нашли в избе. Их довольно давно, спрятали нелегальные старатели из числа местных жителей или зеков. Ямщик помогает это золото реализовать. Тут то и выясняется, что золото было похищено у местных. Юдин в больнице, ему ничего не грозит. Ямщик быстро уезжает, поэтому отвечать ему тоже не пришлось", — считает исследователь.

Тайна перевала Дятлова Вести

Туристы, которые остались в горах, и стали жертвами нелегальных старателей, которые решили, что студенты украли их золото.

Именно из-за того, что в милиции получили информацию о том, что студенты нашли в тайге золото, группу Дятлова начали искать раньше, чем это было объявлено официально.

"В тайге все замешано на золоте, деньгах и пушнине. Так было всегда. Так есть и сегодня. Поэтому вам еще долго будут рассказывать сказки, но никто и словом не обмолвится о том, что там случилось на самом деле", – подытожил Дегтерев.

Юрий Юдин в последние годы жизни Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле о гибели туристов на перевале Дятлова есть еще один достаточно скандальный нюанс. Как оказалось, в 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве.

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