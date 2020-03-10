Обвал цен на нефть, рубль в пике…
Самое простое, я бы даже сказал банальное объяснение — это Россия не договорилась с ОПЕК, а Саудовская Аравия развязала нефтяную ценовую войну.
Безусловно, отказ России от подписания очередного соглашения с ОПЕК об ограничении добычи нефти оказал непосредственное влияние на то, что цены на нефть обвалились. Однако мы эти "обвальные" уровни все равно увидели бы в обозримом будущем, потому что сегодня существует фундаментальная причина для снижения цен на нефть — резкое падение спроса на нефть и нефтепродукты. И причина этого — коронавирус. Известны цифры по Китаю: спрос на нефть в первые месяцы распространения коронавируса упал там на 20%. А ведь Китай в последние годы обеспечивал две трети мирового прироста спроса на нефть. То же самое сегодня происходит во всех странах ( а таких все больше), в которых сильно растёт число заражённых коронавирусом.
И главное: мировая экономика сегодня входит в глобальный кризис, "спусковым крючком" которого явился коронавирус.
В такой ситуации ответственная политика состоит в том, чтобы сделать все возможное для недопущения, по крайней мере, резких обвалов, чтобы растянуть период для адаптации. Что делает Россия? — Россия не подписывает соглашение с ОПЕК катализируя резкий обвал цен на нефть.
Но такое снижение цен для нефтяной экономики — это удар по национальной валюте, это инфляция, это очередное обнищание народа.
На что рассчитывали? — Цены упадут и скорректируются обратно? Ну, и как? Сильно скорректировались?
Экономика России после десятилетий заклинаний о необходимости слезания с нефтяной иглы осталась сырьевой. Более того, как недавно признался Росстат, сырьевая зависимость российской экономики в последние годы даже усилилась. И вот в такой ситуации мы получаем обвал цен на нефть…
Сегодня мы слышим заверения от властей, как много у нас денег в Фонде национального благосостояния и что денег там хватит на многие годы. Но это не так, потому что в кризис денег должно хватать не только на выполнение текущих бюджетных обязательств, но и на антикризисные мероприятия. А вот последнее как раз и не учитывают, пытаясь внушить нам мысль о достаточности средств у государства.
Напомню, что после 2014 года в гораздо более комфортных условиях мы успели быстренько ( к началу 2018 года) полностью израсходовать один из наших "загашников" — Резервный фонд. Так что не успеем оглянуться, и от ФНБ ничего не останется, тем более, что аккурат перед кризисом, чтобы задобрить электорат накануне голосования по поправкам в Конституцию, власти авансировали, как много денег они готовы потратить.
Это будет очень тяжелый кризис, очень. Он начался, и не надо питать никаких иллюзий, что пронесёт. Не стоит усугублять последствия такого кризиса непрофессиональными и недальновидными решениями.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.