Новый премьер Путина сформировал Кабмин: названы имена

Во вторник, 21 января, новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал свое правительство.
Об этом свидетельствуют указы главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьеры — Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
Новые министры
Сергей Шойгу — министр обороны;
Сергей Лавров — министр иностранных дел;
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
Ольга Любимова — министр культуры (экс-руководитель департамента кинематографии);
Александр Новак — министр энергетики;
Евгений Дитрих — министр транспорта;
Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;
Максут Шадаев — министр связи (бывший вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам);
Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;
Максим Решетников — министр экономического развития (бывший губернатор Пермского края);
Антон Котятков — министр труда (бывший замминистра финансов);
Евгений Зиничев — министр по чрезвычайным ситуациям;
Константин Чуйченко — министр юстиции (бывший вице-премьер);
Антон Силуанов — министр финансов;
Валерий Фальков — министр науки и высшего образования (ректор Тюменского государственного университета);
Александр Козлов — министр развития Дальнего Востока и Арктики.
The Bell
Новость дополняется.
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