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21 января • обновлено в 19:31
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Новый премьер Путина сформировал Кабмин: названы имена

1.3т
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Во вторник, 21 января, новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал свое правительство.

Об этом свидетельствуют указы главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьеры — Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Новый премьер Путина сформировал Кабмин: названы имена

Новые министры

  • Сергей Шойгу — министр обороны;

  • Сергей Лавров — министр иностранных дел;

  • Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

  • Ольга Любимова — министр культуры (экс-руководитель департамента кинематографии);

  • Александр Новак — министр энергетики;

  • Евгений Дитрих — министр транспорта;

  • Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;

  • Максут Шадаев — министр связи (бывший вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам);

  • Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;

  • Максим Решетников — министр экономического развития (бывший губернатор Пермского края);

  • Антон Котятков — министр труда (бывший замминистра финансов);

  • Евгений Зиничев — министр по чрезвычайным ситуациям;

  • Константин Чуйченко — министр юстиции (бывший вице-премьер);

  • Антон Силуанов — министр финансов;

  • Валерий Фальков — министр науки и высшего образования (ректор Тюменского государственного университета);

  • Александр Козлов — министр развития Дальнего Востока и Арктики.

Новый премьер Путина сформировал Кабмин: названы имена

The Bell

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Автор
Ирина Кулинич
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