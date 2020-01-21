Новый премьер Путина сформировал Кабмин: названы имена

Во вторник, 21 января, новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал свое правительство.

Об этом свидетельствуют указы главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьеры — Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Новые министры

Сергей Шойгу — министр обороны;

Сергей Лавров — министр иностранных дел;

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

Ольга Любимова — министр культуры (экс-руководитель департамента кинематографии);

Александр Новак — министр энергетики;

Евгений Дитрих — министр транспорта;

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;

Максут Шадаев — министр связи (бывший вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам);

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;

Максим Решетников — министр экономического развития (бывший губернатор Пермского края);

Антон Котятков — министр труда (бывший замминистра финансов);

Евгений Зиничев — министр по чрезвычайным ситуациям;

Константин Чуйченко — министр юстиции (бывший вице-премьер);

Антон Силуанов — министр финансов;

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования (ректор Тюменского государственного университета);

Александр Козлов — министр развития Дальнего Востока и Арктики.

The Bell

Новость дополняется.

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