Навальный впал в кому после отравления.
Предварительным диагнозом российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого госпитализировали 20 августа прямо с борта самолета, может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot c ссылкой на собственные источники. "Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Об этом сообщает наш источник", – сказано в сообщении.
Навальный в коме в тяжелом состоянии: СМИ узнали предварительный диагноз LIFE SHOT / Telegram
Позже его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому. Полиция уже начала проверку – как и сотрудники кофейни, в которой политик сидел в аэропорту.
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", – написала она в Twitter.
Навальный в коме в тяжелом состоянии: СМИ узнали предварительный диагноз Кира Ярмыш / Telegram
Отметим, психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации.
Вместе с тем, как сообщает Telegram-канал Baza, врачи предполагают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия – сильным психодислептиком.
В сообщении сказано, что вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай. В то же время препарат имеет соленый вкус.
Навальный в коме в тяжелом состоянии: СМИ узнали предварительный диагноз Baza / Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL, в Омске (Россия) экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный из-за возможного отравления чиновника. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш самолет следовал из Москвы в Томск. По ее словам, у политика, вероятно, токсическое отравление.
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