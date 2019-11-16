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16 ноября • обновлено в 22:58
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"Кто так навонял?" Раскрыта интимная деталь из детства Путина

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В детстве президента России Владимира Путина и его друзей любимым развлечением было испортить воздух в автобусе после тренировки по самбо.

Как рассказал в интервью "Радио Свобода" мастер спорта по самбо, вице-чемпион СССР и каскадер Николай Ващилин, который был знаком с Путиным, после этого люди обычно сидели и искали глазами: "Кто же так навонял?"

"Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности", – рассказал Ващилин.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Lb.ua

Также, по его словам, президент РФ в детстве мечтал работать в КГБ, после того, как однажды его избили. Тогда он начал искать силу, которая могла бы защитить.

"Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ", – отметил каскадер.

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Такая интимная информация о президенте России не оставила равнодушной сеть. Так, пользователь Twitter Vіtаuskаs опубликовал на своей странице соответствующий материал издания, назвав такие шалости Путина только началом пути: "Гадёныш. Начало пути. Сегодня воздух испорчен им уже во всём мире, но прекращать гадить это мелкое ничтожество и не думает..."

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин пригрозил Украине, что встреча в "нормандском формате" может не состояться, если не будет принят закон "Об особом статусе Донбасса".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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