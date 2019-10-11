Меньше месяца назад в интервью изданию "Апостроф" говорил о том, что российские власти продолжат практику фабрикации политически мотивированных уголовных дел в о тношении граждан Украины, особенно в Крыму.
Олег Приходько
Новости Крыма
"Допустим, Путин сейчас договорился с Зеленским и отдал 35 человек, потом отдаст 113 человек. А что ему мешает завтра набрать в том же Крыму в 10 раз больше? В самой России, если не брать оккупированный Крым, сотни тысяч граждан Украины приезжают к родственникам, на заработки и т.д. Можно нахватать несколько десятков человек и объявить террористами, экстремистами, диверсантами. Поэтому этот процесс, к сожалению, может быть бесконечен, и Кремль может постоянно набирать себе заложников и потом торговать ими с Украиной и Западом".
Захват Олега Приходько - очередное назначение "террористом" того, кого российские власти посчитали неблагонадежным.
Отдали Балуха - забираем Приходько. И этот порочный круг никак не разорвать.
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