"Бездонный идиотизм": в России коров нарядили советскими солдатами. Видео

В российском Брянске на сельскохозяйственной ярмарке крупный рогатый скот нарядили в форму солдат советской армии.
Как сообщает bo32.ru, скандальным "креативом" отличилось одно из предприятий Брянской области.
Как видно из видео, коровы в импровизированном стойле действительно одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды, символика на которых напоминает советскую.
Также на животных сверху одеты накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок.
Интернет-пользователи бурно обсуждают скандал:
"Раньше они глумились над ветеранами только в мае! Теперь круглый год!"
"Логично: и тех, и этих – на убой"
"Красноармейцев и гнали в атаку, как скот"
"Продолжение победобесия"
"Дна нет. Бездонный идиотизм"
"Патриодебилизм"
"Обидно осознавать, видимо подсознательно все-таки приравняли"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях вызвал резонанс видеоролик из России, в котором маленькая девочка в советской солдатской форме читает стихи. Многие интернет-пользователи возмутились тем, как в РФ зомбируют детей пропагандой войны.
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