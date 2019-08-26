"Бездонный идиотизм": в России коров нарядили советскими солдатами. Видео

В российском Брянске на сельскохозяйственной ярмарке крупный рогатый скот нарядили в форму солдат советской армии.

Как сообщает bo32.ru, скандальным "креативом" отличилось одно из предприятий Брянской области.

Как видно из видео, коровы в импровизированном стойле действительно одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды, символика на которых напоминает советскую.

Также на животных сверху одеты накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок.

Интернет-пользователи бурно обсуждают скандал:

"Раньше они глумились над ветеранами только в мае! Теперь круглый год!"

"Логично: и тех, и этих – на убой"

"Красноармейцев и гнали в атаку, как скот"

"Продолжение победобесия"

"Дна нет. Бездонный идиотизм"

"Патриодебилизм"

"Обидно осознавать, видимо подсознательно все-таки приравняли"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях вызвал резонанс видеоролик из России, в котором маленькая девочка в советской солдатской форме читает стихи. Многие интернет-пользователи возмутились тем, как в РФ зомбируют детей пропагандой войны.

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