8 сентября в аннексированном Крыму прошли так называемые выборы.

МИД Украины выразил протест и объявил в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева. В Евросоюзе заявили о непризнании результатов голосования в Крыму.

Эти "выборы" в Крыму, как и все предыдущие, ничего не значат. Они незаконны от начала до конца. Какая разница, что они там проводят – "выборы" в Госдуму или местные "выборы".

Вот если бы европейские страны, ПАСЕ и так далее после выборов в Госдуму с участием Крыма отказались бы признавать Госдуму, это был бы поступок в духе санкций, в духе непризнания аннексии. Западные страны отдельных депутатов Госдумы не признают, но в целом Госдуму и президента, избранного с участием территории Крыма, они признают. Выборы в Госдуму с участием Крыма они проглотили, так что говорить про местные выборы? Это уже не имеет смысла.

Практического значения "выборы" 8 сентября не имеют никакого, но символический смысл заключается в том, чтобы их не признавать, не признавать никаких органов, избранных на них, в том числе на территории Крыма.

Владимир Путин на митинге по случаю аннексии Крыма 18 марта 2014 года Официальный сайт президента РФ

Что мог бы сделать лично Зеленский и Верховная Рада Украины, в которой он имеет большинство, в вопросе возвращения Крыма?

Имея конституционное большинство в парламенте, сегодня можно внести изменения в Конституцию Украины и, наконец, признать крымскотатарский народ коренным народом Украины, а Крым – их неотъемлемой родиной. Признать Крым крымскотатарской автономией в составе Украины. Сформировать правительство крымскотатарской автономии в изгнании, сделать его представительство на всех мировых площадках. И бороться не просто за возвращение территории Крыма, а за спасение и права коренного народа Крыма – крымских татар. Украина должна на конституционном уровне заявить о том, что она не бросит свой народ под оккупацией.

Это был бы страшный удар по России и Путину, которые называют Крым исконно своим.

Если Зеленский этот удар нанесет, то уже можно будет считать, что он вошел в историю Украины.

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