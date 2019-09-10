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11 сентября • обновлено в 13:28
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Зеленский может нанести страшный удар по Путину и России

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8 сентября в аннексированном Крыму прошли так называемые выборы.

МИД Украины выразил протест и объявил в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева. В Евросоюзе заявили о непризнании результатов голосования в Крыму.

Эти "выборы" в Крыму, как и все предыдущие, ничего не значат. Они незаконны от начала до конца. Какая разница, что они там проводят – "выборы" в Госдуму или местные "выборы".

Вот если бы европейские страны, ПАСЕ и так далее после выборов в Госдуму с участием Крыма отказались бы признавать Госдуму, это был бы поступок в духе санкций, в духе непризнания аннексии. Западные страны отдельных депутатов Госдумы не признают, но в целом Госдуму и президента, избранного с участием территории Крыма, они признают. Выборы в Госдуму с участием Крыма они проглотили, так что говорить про местные выборы? Это уже не имеет смысла.

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Практического значения "выборы" 8 сентября не имеют никакого, но символический смысл заключается в том, чтобы их не признавать, не признавать никаких органов, избранных на них, в том числе на территории Крыма.

Владимир Путин на митинге по случаю аннексии Крыма 18 марта 2014 года

Владимир Путин на митинге по случаю аннексии Крыма 18 марта 2014 года

Официальный сайт президента РФ

Что мог бы сделать лично Зеленский и Верховная Рада Украины, в которой он имеет большинство, в вопросе возвращения Крыма?

Имея конституционное большинство в парламенте, сегодня можно внести изменения в Конституцию Украины и, наконец, признать крымскотатарский народ коренным народом Украины, а Крым – их неотъемлемой родиной. Признать Крым крымскотатарской автономией в составе Украины. Сформировать правительство крымскотатарской автономии в изгнании, сделать его представительство на всех мировых площадках. И бороться не просто за возвращение территории Крыма, а за спасение и права коренного народа Крыма – крымских татар. Украина должна на конституционном уровне заявить о том, что она не бросит свой народ под оккупацией.

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Это был бы страшный удар по России и Путину, которые называют Крым исконно своим.

Если Зеленский этот удар нанесет, то уже можно будет считать, что он вошел в историю Украины.

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Темы
Эксклюзив Аннексия Крыма Нарушение прав человека в Крыму Власти Украины и ситуация в Крыму Требования татар по Крыму Выборы в России
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
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Попов Гергій
Попов Гергій
Єслі Зєлєнській чего-то там нанєсьот....! Ага, счасссс! А як-же кінобізнес на расєє? По вашому Зеленській має втрачати десяткі млн доларів через "якусь" Україну? На такє був здатний тількі "барига" Порошенко.
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