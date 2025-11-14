Защита Александра Горбуненко требует опровергнуть обвинения в причастности Миндича к деятельности 'АгроГазТрейдинг'

Адвокат совладельца компании "АгроГазТрейдинг" (АГТ) Александра Горбуненко заявляет, что журналисты-расследователи в недавнем материале безосновательно обвинили его клиента в бегстве и сокрытии от украинского правосудия в США, нарушении иммиграционного законодательства США и причастности Тимура Миндича к деятельности АГТ. Защита заявила, что эта информация не соответствует действительности и требует журналистов ее опровергнуть.

Об этом говорится в письме адвоката Горбуненко Богдана Устименко в адрес украинских СМИ.

В документе отмечается, что 8 ноября "Украинская правда" опубликовала видеоматериал под названием ""Миндичгейт"? История того самого друга президента – Ткач". В этом видео, как отмечает адвокат, автор материала опубликовал недостоверную информацию о его клиенте и деле по обвинениям Горбуненко в нарушении иммиграционного законодательства США.

"В частности, среди других ложных высказываний, господин Ткач утверждал, что: господин Горбуненко "сбежал в Соединенные Штаты Америки" и "скрывался" в США от украинского обвинения; после ареста господина Горбуненко в США представители НАБУ и САП пообщались с господином Горбуненко и "поставили вопрос, в том числе по Тимуру Миндичу", после чего моего клиента "забрали представители ФБР", "а дальше он оказался на свободе, что может свидетельствовать, что он дал какие-то интересные показания и показания"; господин Горбуненко "находится под защитой сейчас американской.... как возможный свидетель в каком-то деле, в частности, которое может быть связано с Тимуром Миндичем...", - говорится в письме адвоката.

Юрист подчеркнул, что эти утверждения журналиста-расследователя абсолютно не соответствуют действительности. Адвокат подчеркнул, что Горбуненко не "убегал" в США, а 16 февраля 2022 года, за год до каких-либо претензий к нему со стороны НАБУ и САП, прибыл в США для того, чтобы помочь своей жене вернуться домой в Украину с двумя малолетними детьми. Младшему ребенку в то время было всего три месяца. Устименко добавил, что его клиент планировал вернуться в Украину 24 февраля 2022 года, ведь были куплены авиабилеты. Однако, после начала полномасштабного вторжения семья приняла решение отложить поездку.

"Кроме того, мой клиент никогда не скрывался от НАБУ и САП. Наоборот, в 2022, 2023 и 2024 годах мой клиент как лично, так и через меня, как своего адвоката, официально информировал обвинение о том, что проживает в США. Мы сообщали обвинению адрес проживания господина Горбуненко в США и средства связи. При этом, мой клиент выражал свое желание дистанционно участвовать в расследовании, однако указанные инициативы были полностью проигнорированы стороной обвинения. Наоборот, НАБУ сделало все для предотвращения участия господина Горбуненко в уголовном производстве, чтобы не допустить предоставления альтернативных доказательств невиновности и объяснений о полной несостоятельности ложной версии стороны обвинения", – отмечает адвокат в письме.

Адвокат отметил, что представители НАБУ и САП вообще не общались с Горбуненко после его ареста в США в апреле 2025 года и не проводили с ним каких-либо процессуальных действий. Юрист добавил, что все доказательства и объяснения, подтверждающие незаконное уголовное преследование Горбуненко и отсутствие у него статуса подозреваемого/обвиняемого в Украине, были представлены Правительству США и никакого упоминания Тимура Миндича не содержали.

Устименко отметил, что на основании этих доказательств и объяснений США сняли с Горбуненко обвинения и передали в суд ходатайство об отклонении обвинительного акта по делу о нарушении иммиграционного законодательства США и 6 августа 2025 года Окружной суд Южного округа Флориды (The United States District Court for the Southern District of Florida) удовлетворил ходатайство Правительства США.

Кроме того, адвокат заверил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США никогда не проводило никаких процессуальных действий с Горбуненко, в частности, допросы. По информации адвоката, Горбенко не находится под защитой в рамках Программы по защите свидетелей или любой другой аналогичной программы в США.

Защита Горбуненко требует от авторов расследования и СМИ опровергнуть недостоверные сведения, касающиеся Горбуненко, которые были распространены 8 ноября 2025 года на YouTube-канале "Украинской Правды".